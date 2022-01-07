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清大大禮堂今動土改建君山音樂廳 打造北台灣衛武營

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
清華大禮堂改建為君山音樂廳工程今天動土。圖／清大提供
清華大禮堂改建為君山音樂廳工程今天動土。圖／清大提供

國立清華大學前校長沈君山2018年辭世，校方為紀念沈君山，在聯華電子及不具名企業家與校友的捐贈支持下，決定將已有半世紀歷史的大禮堂整建為國際級專業音樂廳，「君山音樂廳—聯電館」今天動土，預計2024年中啟用；校長賀陳弘也期許「君山音樂廳落成後就是北台灣的衛武營」。

清華大學指出，為打造國際一流的音樂廳，大禮堂改建工程請來衛武營原班人馬，包括建築師羅興華及燈光音響團隊，並邀來國際建築聲學大師徐亞英設計，大禮堂將由原本傳統鏡框式設計，改建為觀眾席環繞樂團放射性排列的葡萄園式座席設計，並將屋頂升高，將大廳容積增加將近一倍，殘響時間達到一流音樂廳的2秒水準。

音樂廳也將全面以鋼骨補強結構，增建後台空間及大小排練室，改善燈光及無障礙設施，適合交響樂團及大型合唱團演出。改建後的觀眾席將達1283席，符合世界級音樂廳演出的基本規模。至於外觀則依校友期許，維持原來大禮堂簡約而獨特的意象。

賀陳弘指出，建於1973年的大禮堂陪伴許多清華校友成長，但因學生人數增加，座席數早己不符全校集會需求，感謝聯華電子、清華校友總會理事長蔡進步捐助、建築師羅興華，也特別感謝為君山廳提供第一筆捐助的前校長劉炯朗，讓禮堂未來能變身為一流的音樂廳，將為清華人創造更多美好新記憶。

賀陳弘也特別追憶前校長沈君山。他表示，沈前校長也是一位橫跨科學與人文領域、棋橋俱佳的「文藝復興人」，以永遠迴響在清華園的樂聲來緬懷故人，在清華3.0新時代培育出更多的「小沈君山」，應該是紀念他最適合的方式。

聯華電子總經理簡山傑指出，聯電的捐贈主要是為感念前校長沈君山，也感謝清華大學培育人才、促進經濟產業發展。聯電就有許多清華畢業的校友，對企業的成長發展貢獻良多。聯電也非常期盼能為新竹人打造一座聆賞高品質音樂的殿堂出一份力。

建築師羅興華談到此次建築設計的最大挑戰，就是弄清楚半世前所建大禮堂的原始設計，團隊約花半年時間重建3D電腦模型，研究哪些應保留、哪裡又該拆掉，難度高，建後的君山廳無論在建築、聲學、燈光設計上都會為觀眾帶來煥然一新的感受。

君山音樂廳籌備處總監王文儀曾任臺中國家歌劇院藝術總監，也是清華外語系1986年畢業的校友，她特別感念學校給予她的藝術啟蒙，並且深知大禮堂對清華人的意義。「如今大禮堂不只是改建，更是升級為工藝品的工程。」她期許君山廳落成後不僅是國內頂大唯一的專業級音樂廳，也成為台灣最棒的校園音樂廳。

君山音樂廳籌備處今年上半年在校內規畫4場音樂盛宴，分別在旺宏館國際會議廳、台積館孫運璿演講廳、南大校區講堂甲等場地演出詳情可上清華大學君山音樂廳官網https://flutistlin.wixsite.co查詢。

清華大禮堂改建為君山音樂廳工程今天動土。圖／清大提供
清華大禮堂改建為君山音樂廳工程今天動土。圖／清大提供
君山音樂廳觀眾席改成環繞樂團放射性排列的葡萄園式座席。圖／清大提供
君山音樂廳觀眾席改成環繞樂團放射性排列的葡萄園式座席。圖／清大提供
聯電總經理簡山傑（左起）、清華大學校長賀陳弘、清華校友總會理事長蔡進步期許已有半世紀歷史的大禮堂華麗變身。圖／清大提供
聯電總經理簡山傑（左起）、清華大學校長賀陳弘、清華校友總會理事長蔡進步期許已有半世紀歷史的大禮堂華麗變身。圖／清大提供

建築 沈君山

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