廢爐碴成本高 興大吳威德團隊研發高效脫硫具市場潛力

台灣每天還原爐碴產量大，回收廠通常沒有那麼大的堆置空間，磨細雖可縮短去化速度但成本高，才會常發生爐碴偷掩埋，或將還原碴偷偷混入非法回收利用的情況。中興大學材料系特聘教授吳威德與工學院金屬研發中心林啟明博士團隊，開發出還原碴與鋁碴回收再利用的高效脫硫技術，創新技術具市場潛力，獲國家新創獎肯定。

因還原碴、鋁碴的安定化成本高、產品附加價值低，且安定化處理無法達到廢棄物減量的目的，吳威德教授團隊開發出環保高效的脫硫技術，透過回收還原碴並加入鋁碴廢棄物進行改質，具有不改變現有製程、降低成本、廢棄物大幅減量等優勢。

吳威德團隊以「環保高效脫硫劑產品開發」獲獎。他表示，煉鋼大致分為高爐煉鋼與電弧爐煉鋼，電弧爐廠產生的爐碴分為氧化碴（脫磷碴）跟還原碴（脫硫碴）兩類，氧化碴穩定可回收作低強度混凝土或道路給配的用料，運用在較不重要的包覆等非結構性用途；而還原碴不穩定，遇水會膨脹裂開，破壞建物結構，不適用於營建。

吳威德指出，還原碴的不穩定性大致源自大量的活性氧化鈣，必須去除活性才能穩定，可利用長時間堆置搭配磨細兩種方式處理，但堆置需半年以上的時間，台灣每天還原爐碴產量大，回收廠通常沒有那麼大的堆置空間，磨細縮短時間但成本高，才會發生爐碴偷掩埋或混入非法回收利用的情況。

吳威德表示，第一代的「高效能再生脫硫劑」，可去化36%的廢棄物，亦可提升30~50%鋼品售價，進而增加公司獲利約2.6~3.5倍；第二代「再生脫硫劑」，可替鋼廠去化近38.8%的廢棄物。此項脫硫劑擁有3家台灣先進電弧爐廠脫硫劑的優點，且兼具高脫硫性能與高廢棄物去化量等，相當具競爭力。