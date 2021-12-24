打造元宇宙VR新勢力 義守大學VR電競賽超刺激

高雄私立義守大學與義联集團關係企業合作，運用義大世界VR主題館專業設備舉辦電競賽，以「異次元對決」為主題5對5對戰，吸引16隊80名高中校園好手報名參加，由樹德家商團隊拿下冠軍，並同場舉辦「元宇宙VR遊戲設計論壇」，邀請產官學代表到場參與。

2021全國VR遊戲電競大賽本月22日登場，由義守大學數位多媒體設計學系統籌，總召賴品妤表示，過去都是以選手的身分體驗遊戲，這次角色互換成為主辦方，更能以過來人經驗籌備賽事，看事情的角度更全面和成熟。

全國VR遊戲電競大賽每個團隊派出5人小組，和對手以5對5對戰，樹德家商團隊指出，VR遊戲技巧性更需要結合身體動作與團隊合作，選手須在槍林彈雨中生存，過去在課堂無法接觸到這麼專業的設備，能在比賽中感受是非常難得的體驗。

高雄市運動發展局長侯尊堯出席元宇宙VR遊戲設計論壇，他表示，高雄相繼有知名科技大廠進駐，和亞洲新灣區打造5G AIoT創新園區，加上義守大學將元宇宙融入教學和設備中，產官學三方合作與努力，代表高雄市機會來了，鼓勵義大學子好好在學校練功，將來前途無量。