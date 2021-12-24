藍眼淚爆發及消失關鍵原因 海大證實因夜光蟲餌料不足
國立台灣海洋大學今天舉行藍眼淚研究成果發表會，研究多年的教授蔣國平說，夜光蟲有性生殖機制與藍眼淚爆發密切相關，研究團隊目前已掌握夜光蟲有性生殖的關鍵環境因子，就是餌料「遭遇率」。當夜光蟲感受到食物不足時，有性生殖將大量發生。這項研究成果近期也已發表在國際知名期刊《海洋科學前沿》(Frontiers In Marine Science)。
蔣國平表示，被CNN列為世界15大奇景之一的馬祖藍眼淚，主要是由於一種受到外力刺激時會發出藍色生物冷光(bioluminescence)的大型雙鞭毛蟲(Dinoflagellate) 、夜光蟲(Noctiluca scintillans)的大量增生，發生時期在每年3月底到7月初，水溫低於27℃時，夜光蟲會突然大量出現，形成白天的夜光蟲赤潮現象及晚上的藍眼淚奇景，然而此現象可能又會在一、兩天後突然消失。
蔣國平說，當大陸閩江水帶豐富的陸源性無機營養鹽進入馬祖周遭水域，營養鹽造成矽藻大量快速成長，夜光蟲有性生殖產生的休眠配子體，在合適的環境及豐富餌料下瞬間萌發，並呈現指數成長，就是外界說的藍眼淚爆發。
現場研究團隊利用電子顯微鏡觀察到夜光蟲的有性生殖狀態，蔣國平指出，海大研究團隊發現，指數成長後期夜光蟲餌料遭遇率(餌料濃度/夜光蟲濃度)< 34500 preys/NS，夜光蟲明顯感受到食物不足時，有性生殖將大量發生，產生大量的配子以另一種生命形式撐過餌料匱乏的時期，直接或間接造成夜光蟲赤潮的結束。因此有性生殖在生態上扮演藍眼淚爆發或夜光蟲赤潮的終結，同時也為下次爆發預做準備。
連江縣縣長劉增應今天一同來到海大參與藍眼淚研究成果發表記者會，他感謝海大團隊的研究，有助於推動藍眼淚觀光的發展，歡迎大家來馬祖觀光。校長許泰文表示，海大於去年10月設立「馬祖海洋研究中心」，持續投入馬祖海洋環境生態與產業相關研究，藍眼淚研究成果勢將在與連江縣政府的合作推動下繼續發光發亮。
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