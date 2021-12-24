藍眼淚爆發及消失關鍵原因 海大證實因夜光蟲餌料不足

國立台灣海洋大學今天舉行藍眼淚研究成果發表會，研究多年的教授蔣國平說，夜光蟲有性生殖機制與藍眼淚爆發密切相關，研究團隊目前已掌握夜光蟲有性生殖的關鍵環境因子，就是餌料「遭遇率」。當夜光蟲感受到食物不足時，有性生殖將大量發生。這項研究成果近期也已發表在國際知名期刊《海洋科學前沿》(Frontiers In Marine Science)。

蔣國平表示，被CNN列為世界15大奇景之一的馬祖藍眼淚，主要是由於一種受到外力刺激時會發出藍色生物冷光(bioluminescence)的大型雙鞭毛蟲(Dinoflagellate) 、夜光蟲(Noctiluca scintillans)的大量增生，發生時期在每年3月底到7月初，水溫低於27℃時，夜光蟲會突然大量出現，形成白天的夜光蟲赤潮現象及晚上的藍眼淚奇景，然而此現象可能又會在一、兩天後突然消失。

蔣國平說，當大陸閩江水帶豐富的陸源性無機營養鹽進入馬祖周遭水域，營養鹽造成矽藻大量快速成長，夜光蟲有性生殖產生的休眠配子體，在合適的環境及豐富餌料下瞬間萌發，並呈現指數成長，就是外界說的藍眼淚爆發。

現場研究團隊利用電子顯微鏡觀察到夜光蟲的有性生殖狀態，蔣國平指出，海大研究團隊發現，指數成長後期夜光蟲餌料遭遇率(餌料濃度/夜光蟲濃度)< 34500 preys/NS，夜光蟲明顯感受到食物不足時，有性生殖將大量發生，產生大量的配子以另一種生命形式撐過餌料匱乏的時期，直接或間接造成夜光蟲赤潮的結束。因此有性生殖在生態上扮演藍眼淚爆發或夜光蟲赤潮的終結，同時也為下次爆發預做準備。