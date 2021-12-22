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中山大學攜手微軟、資策會 促高雄亞灣科技新創

中央社 / 高雄22日電

國立中山大學南區促進產業發展研究中心、台灣微軟及資策會今天於高雄「亞灣新創園」舉辦合作簽署儀式。中山大學指出，透過攜手合作，投入科技新創輔導與培育。

中山大學今天發布新聞稿表示，此次合作將以微軟的雲端服務為核心、微軟加速器的推動機制為主體，由中山產發中心協助整體輔導運作，預計2022年正式啟動，以嶄新的布局及機制深耕南台灣，共同扶植亞灣新創量能成長茁壯。

中山大學指出，亞洲新灣區為政府大南方計畫的重要一環，經濟部中小企業處投入資源，將位於高軟園區的「亞灣新創園」作為國際級創業聚落，聚焦培育新創。

中山大學校長鄭英耀表示，中山大學在「南方崛起」戰略中積極發揮學研能量，培養許多電機、資訊、通訊優秀人才，並投入第3代半導體生長技術研發、建置5G校園實驗場域，協助學生與產業界無縫對接。

中山大學產發中心主任林根煌指出，近年微軟積極推動雲端服務，並建立全球合作夥伴，期待在國際大廠投入下，透過豐厚資源與經驗挹注，協助新創團隊提升產業技術能量、與微軟全球生態系夥伴對接，進一步拓展國際市場。

中山大學 半導體

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