清大召開永續論壇 推動綠化產業供應鏈產學合作平台

因應全球2050年淨零碳排趨勢及國際綠化產業供應鏈挑戰，清華大學今邀集經濟部、環保署、工研院及台灣氣候聯盟等產官學研單位，召開「2021清華永續論壇」，倡議推動「台灣綠化產業供應鏈產學合作平台」，協助國內產業，尤其是不易因應國際碳權交易衝擊的中小企業降低減碳成本，進而從中尋求創新發展的契機。

清大副校長兼永續長戴念華指出，隨巴黎協定的生效，歐盟也將在2023年啟動碳邊境稅機制，未來鋼鐵、水泥、化肥等高碳排產品輸出歐盟，可能必須繳交每噸碳排放量高達80歐元的碳關稅，這對高度出口導向的台灣企業勢必造成極大衝擊。

戴念華說，國內一些大企業已經預見全球減碳義務法制化的衝擊並提早布局，但更多出口導向的中小企業卻難立即轉型因應，為幫助中小企業在這波全球減碳浪潮下保持競爭力，呼籲成立一產學合作平台，並將今天會議成果為基礎，持續推動建置平台機制，連結新型態國際碳交易市場。

清大科法所教授范建得指出，當蘋果等跨國大型企業紛紛提出自願碳中和的承諾，台灣供應鏈的減碳壓力也隨之增加，尤其我國無法加入氣候公約，也就不易參與國際碳交易市場機制，此時更需要一個能媒合綠電或碳權供需的交易平台，為企業取得有效的減碳憑證。

今天的論壇是自我國擬定2050淨零碳排政策後，由產官學研共同籌畫的最大規模減碳會議，共有超過三百人報名參加，其中不乏清大校友。

前副總統陳建仁錄影致詞指出，台灣以貿易導向的淺碟型經濟體制，正深刻感受到「海島國家轉型低碳」壓力，期許公私部門協力，作為全球核心與創新產業供應鏈基地，善用科技研發人才、啟動創新綠色金融，在半導體產業之外，再創另一亮麗永續產業，帶動全球疫後綠色復興。

工研院副院長暨淨零永續策略辦公室主任彭裕民指出，達成淨零碳排需要創新科技。如英國政府將淨零碳排視為「綠色工業革命」，訂出零碳排車輛、先進離岸風電、綠色運輸、低碳氫能、綠色建築等計畫，是台灣已具基礎可導入的領域；日本的「2050綠色成長策略」，則鎖定發展節能半導體、次世代太陽能、氫能、離岸風力、電動車及蓄電池等技術，也屬於台灣具競爭力的項目，這些還在研發中的創新科技正是台灣的機會與優勢所在。

報名參加永續論壇的凌積應用科技營運長陳鼎元也是清大電機系校友。他表示，作為太陽能光電廠，這兩年有許多企業在客戶端的要求下向凌積尋求碳中和解決方案，減碳對公司來說，不只是挑戰，也創造了商機；如何運用創新能力將危機化為轉機，是營運者最重要的課題，因此，非常感謝母校舉辦論壇並推動產學合作平台。

漢科系統科技軟體研發事業部總經理温明倫目前正在清大攻讀EMBA在職專班。他表示，科技業近年來明顯感受到從客戶端傳來對於環境保護與永續經營的強烈意識，也積極要求系統軟體研發部門持續提升解決方案。公司要永續發展就一定得持續提升永續經營管理，加速推進研發減碳的能力。