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數學差也能進理組！ 過來人點名「這2科系」：確實可以

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人在高中時期因數學不好，而在大學時選擇就讀文組的相關科系。 圖／ingimage
不少人在高中時期因數學不好，而在大學時選擇就讀文組的相關科系。 圖／ingimage

不少人在高中時期因數學不好，而在大學時選擇就讀文組的相關科系，對此就有網友好奇，若數學不好還想讀理工科，「該唸什麼科系才適合呢？」引起不少內行人紛紛留言解釋。

原PO在PTT上以「數學不好的能唸理工科嗎？」為題表示，大家常說要唸理工科系才能有好工作，不過數學不好的人也只能選擇文組，對此他就好奇問「那數學不好的，有什麼理工科可以唸咧？」

此文一出，便有許多網友認為「資工系」及「化學系」數學差也能念，「理學院可以唸生科，工學院可以唸資工」、「計算不好的話，資工還可以」、「資工確實可以」、「資工看等級吧，低階碼農用不太到高深數學」、「化學系列的好像可以」、「可以啊，唸化學」、「化學可以，不要去碰物化就好」、「最接近背科，比較少邏輯的大概就化學」。

但也有內行網友分析解釋，「數學分數有很大一部分決定在於算數能力跟計算品質，而真正的數學並不重視算數能力，而是規則的演繹跟理解，如果你是數學的原理都聽的懂但是計算過程常常失誤的還有機會。但如果你是公式跟圖像完全沒辦法連結，公式的推導也幾乎無法理解，看到代數的符號就害怕，那千萬不要唸理組」。

科系 文組 PTT

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