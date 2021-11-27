樹德科大推城鄉培力計畫 助長者提升資訊應用能力

樹德科技大學資訊學院實踐大學社會責任(USR)，在高雄駁二藝術特區大義倉庫端出「城鄉資訊能力深化培育與應用推廣計畫」成果，在樂齡學習、數位轉型、社區發展三大面向提升社區民眾與長者的資訊應用能力，師生研發的產品甚至具商品化價值！

「城鄉資訊能力深化培育與應用推廣計畫」由資工系教授蘇怡仁擔任計畫主持人，電動系副教授程達隆、資管系助理教授胡舉軍擔任協同主持人，師生依社區需求架設專屬網站、開發具有社區特色的尋寶遊戲及適合長者延緩失智、活絡筋骨的資訊小遊戲，也幫在地農產品及產業升級。

蘇怡仁帶領資工系學生楊紫晴、謝家奕、陳易居、黃星燁研發的「Healife肌不可失」，設計出簡易的健康操與桌球體感遊戲，幫長輩在室內就可以運動，學生黃星燁說，這項作品與合群、明建及金山三個社區合作，最初設計的運動很複雜，深入了解長輩需求後，不斷改良，這也讓他在設計時，體悟到「顧客導向」的重要。

學生們也設計一個簡易方便攜帶的機上盒來取代電腦，且費用只要4千多元，另一個設計亮點是讓參與體感運動的長者採計分制，可跟自己比也跟別人比，促進運動健身。另有一款為金山社區開發的尋寶遊戲，利用手機掃瞄QR Code，就能認識金山社區觀光景點。

成果展中也安排「社區景觀主題」與「社區人物主題」攝影展，蘇怡仁表示，舉辦攝影展主要希望社區長輩都能會手機拍攝功能，一起參與行銷社區。

樹科大副校長王昭雄希望集結師生的專業技能，為社區長者與民眾，提升資訊應用能力。資訊學院院長陳璽煌則指每個研發案，除達到教學功能，甚至可以產業化，一舉數得。