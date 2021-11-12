爆料清大材料系教授外流技術給大陸 教授：蓄意抹紅

清大海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例議題延燒，有網友爆料清大材料系教授葉均蔚2017年在海峽科技論壇中與中國舉行簽約儀式，將台灣玻璃突起路標生產技術外洩給大陸合作生產；不過，葉均蔚澄清，當時台灣廠商是以台商身分至大陸設廠，相關技術仍在台商手上，並未外流，簽約儀式只是應「地主」要求，希望能幫忙宣傳招商，該專利台商及他皆未用清大或科技部及經濟部等任何公家經費。

葉均蔚說，讀者爆料的時間是錯誤的，該簽約儀式正確時間是在2006年，該專利是他30多年前研發申請，如今已過期，研發的契機是他發現駕駛在山區、雨天、沒路燈的道路，常會因看不清路標發生危險，他研發的這種高強度玻璃不僅輪胎輾不壞，車燈一照就會清楚反光，讓用路人快速辨識路標，該研發也廣泛運用在台灣道路上。

葉均蔚指出，當時有廠商希望他協助開發該技術，他基於提升台灣產業技術能力的出發點，利用業餘時間義務性幫忙指導． 11年前，廠商提出去大陸設廠，將技術帶過去，再將產品回銷台灣、東南亞或歐洲等國，由於該專利可減少交通傷亡，也造福用路人，他樂觀其成。

之後該廠商就以台商身分到大陸設廠研發生產，當時大陸希望舉辦一個簽約儀式，作為宣傳招商業績，當年剛好福建省政府舉辦兩岸技術交流會議，他應邀參加，行禮如儀，但技術迄今都在台商手上，未曾外流。

葉均蔚說，他40年來在教學及研究外，一直樂意為國內廠商解決材料技術問題，以提升產業技術，促進經濟繁榮。專利數十項，全為國內產業提升而努力。

至於之後是否與清華海峽研究院在台清大設新竹辦公室的相關人士有所來往，葉均蔚說，他不認識大陸的人，或許對方曾到台灣清大參訪，難免有校慶或宴會之類的活動會碰到面，但他完全不認識對方，爆料者在這段時間爆料，應是蓄意抹紅、打烏賊戰。

有民眾向媒體爆料，他在大陸網站發現清大材料系教授葉均蔚在海峽科技論壇與大陸科技部長萬鋼、福建省委書記孫春蘭及福建省原省長黃小晶舉行簽約儀式，將台灣360度玻璃貓眼路面突起路標生產技術與對岸合作生產，認為清大當時就已向大陸外流技術。