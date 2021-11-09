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理組畢業就是人生勝利組？網友爆二類組「這科系」最慘

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO向網友提問，哪個二類組的科系畢業出路最慘？圖／ingimage
原PO向網友提問，哪個二類組的科系畢業出路最慘？圖／ingimage

在科技、資訊發達的年代，理科的職業去向似乎比較吃香。一名網友提問「二類組最慘的科系是哪個？」引起許多網友討論。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，自己是七年級（70年代）後半段。一次同學聚會上，發現從私校電機或資工畢業的，要嘛就年薪百萬，要嘛就已經買房、結婚；相反，唸數學系的畢業後，只有當公務員補習班輔導老師。原PO說，選科系真的很重要，認為二類最能賺錢的，就是電機還有資工出身，並向網友提問，哪個二類組的科系畢業出路最慘？

不少網友點出土木系，「土木營建，不服來戰」、「會進土城的那個」、「土木，其他你再不濟（不好）都可以考國考或進GG（台積電）」、「土木，你考國考就省飯錢」。

也有網友列出數學、機械、化工以及材料，「數學系努力跟出路根本不成正比」、「化工吃不飽也餓不死」、「材料大部分是做製程類的打雜」。一些人則諷刺地說，「文組」、「數學可以算牌贏錢」。

科系 補習 公務員 文組 台積電

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