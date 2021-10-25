國立屏東大學 公開徵求下任校長

台大校長管中閔昨（23日）天拋出震撼彈，以年齡為由表示不再續任台大校長。接任台大校長近三年，管中閔極度低調，幾乎不曾在非校務場合出現，更不曾對於校務以外的公共事務發表意見，作風不僅迥異於過往的台大校長，更跟他過去大砲的管爺形象有180度的轉變。若後人要描繪歷來的台大校長面貌，管中閔可能會是史上最沉默的台大校長。

2021-10-24 17:21