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國立屏東大學 公開徵求下任校長

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏東大學現任校長古源光任期將在2022年7月31日屆滿，屏東大學組成遴選委員會，從2021年10月20日起到11月19日止，公開徵求校長候選人推薦，圖為屏東大學林森校區。圖／取自屏東大學臉書
國立屏東大學現任校長古源光任期將在2022年7月31日屆滿，屏東大學組成遴選委員會，從2021年10月20日起到11月19日止，公開徵求校長候選人推薦，圖為屏東大學林森校區。圖／取自屏東大學臉書

國立屏東大學現任校長古源光任期將在2022年7月31日屆滿，屏東大學組成遴選委員會，從2021年10月20日起到11月19日止，公開徵求校長候選人推薦。

國立屏東大學是在2014年8月1日，合併原國立屏東教育大學、國立屏東商業技術學院，古源光擔任合併後第一任、第二任校長，致力於成為區域指標大學為目標，近年來在大學社會責任及地方創生表現亮眼，期盼下任校長帶領屏東大學邁入下個成長躍起階段。

屏東大學指出，第三任校長遴選委員會在2021年9月27日決議通過，從2021年10月20日起至11月19日止，公開徵求校長候選人推薦，有關校長遴選候選人資格、相關法規、推薦連署表格及應附表件資料等，國立屏東大學官網首頁「校長遴選專區」查詢。網址：https://election.nptu.edu.tw/index.php

屏東 校長遴選

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