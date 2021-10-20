高租金信義區套房祖孫情 一位藥學系學生舉手之勞不只為自己降了房租也展開生命學習

來自生活困境的啟發

北醫大藥學系碩士班的黃珮宇，在碩一新生時，曾於學校附近尋找租屋處，看中一間套房。然而，信義區的租金相對較高，必須自付學雜費與生活費的她，礙於預算，不得不打退堂鼓。

無比湊巧的是，北醫大自二○二○年起，試行「青銀共居」計畫，意外牽起她跟屋主朱阿姨的緣分，而朱阿姨的房子，正是她之前因預算考量而放棄的理想租屋處。

只要舉手之勞 年輕學生就能幫到忙

藥學專業的黃珮宇，經常協助朱阿姨整理用藥，順手將多餘藥品拿去藥局回收；在得知朱阿姨罹患皰疹時，她總是叮嚀朱阿姨，務必按時用藥和固定生活作息，並且不忘關注後續病程發展。漸漸，兩人培養出如同親祖孫般的感情，沒有血緣關係卻更勝家人。

二○二○年耶誕節時，黃珮宇特地在朱阿姨房門門把掛上一個給她的小禮物，讓朱阿姨倍感窩心。

「對長輩屋主而言，多個像孫子般的年輕人住在一起，遇到生活上無法自己解決的事情，有人可以就近協助，還能不時噓寒問暖；對學生來說，長輩需要幫忙做的，往往都是舉手之勞，卻可以讓自己降低部分租金負擔，又能拉近和房東的距離，獲得另一種學習與長輩相處的機會，不只是房東和房客、收租金和繳房租的關係而已，」黃珮宇分享她與朱阿姨同住一段時間的心得。

敦親睦鄰帶來靈感

這項由民間主導推動的青銀共居計畫其來有自，源頭是北醫大護理學院長期與社區長輩交流互動所建立起的互信關係。

二○一三年開始，北醫大護理學院的高齡專業服務課程，規劃從大二到大三，透過四門課程，建構學生的專業心態與能力。因此，北醫大與信義區老人服務中心合作，由社工師帶領學生前往獨居老人家中，進行關懷服務，等到大二升上大三時，再由學長姊帶領兩位大二生一起進行家訪。

媒合需求 讓需要幫助的人彼此互助

「有些學生需要找租屋處，但費用太高負擔不起；有些獨居老人家中有多餘房間，如果騰出來給學生住宿，減免一些房租費用，生活上可以有人照應，豈不是兩全其美？」林秋芬的靈感，促成北醫大學務處的青銀共居計畫，自二○二○年開始，與張榮發慈善基金會試辦，由學校利用手中四、五十位優良房東名單，媒合獨老與弱勢學生共居。

（本文出自《與世界一起變好：北醫大實踐SDGs的故事》，未經同意禁止轉載。)

一個想法的誕生，同時解決了幾個不同的問題。

這項計畫不僅緩和並改善長者獨居所衍生的風險，透過學生替獨居房東提供服務的學習時數，例如：陪伴聊天、採買、運動、用餐、協助記錄基本營養狀況或基本照護與衛教等，還可以減免或補助弱勢學生房租，達到「青銀共居、共養、共活」的目標。實施約一年時間，有八位房東參與計畫，媒合成功四個案例。

不過，林秋芬談到，在與長輩房東洽談過程中，有些獨居長輩憂心：孩子或孫子過年期間回家，會不會沒地方住？ 但事實上，長輩家中多半不是只有一、兩個房間，其他空出來的房間就可以拿來出租。

實際試辦後，「獨居長輩看到學生就像看到自己孫子一樣，很高興，彼此在生活上也有個陪伴與寄託，」林秋芬相信，青銀共居的未來極具潛力，「有的房東考量學生較為單純，很願意加入計畫，甚至有房東阿嬤跟租屋的學生產生感情，學生即將畢業，阿嬤直喊捨不得。」

北醫大的青銀共居計畫仍在試辦階段，「我們會持續蒐集長者及青年學子共居的生活點滴及各項建議，相關試驗成果未來也可以提供給民間企業及租賃業者參考，」林秋芬期許：「希望可以把這種模式帶到一般租屋市場、銀髮及長照產業，大家共同努力，擴大推動為台灣跨世代共享的創新居住模式。」

（本文出自《與世界一起變好：北醫大實踐SDGs的故事》，作者：陳慧玲、林惠君、邵冰如、彭漣漪）