影／成大學生自製3代方程式賽車 女隊長試車飆速超拉風

成大學生自行打造的第3代方程式賽車，最近完成，受到疫情影響，花費的時間比以往至少多了一半，但成果豐碩，不僅車身減輕約4分之1，加速也更快，最近由車隊女隊長吳佳芬帶領試車，也成為全場「嬌」點。

成大表示，受到新冠肺炎影響，國際學生方程式賽車大賽（Formula SAE）日本站賽事連兩年取消，台灣各校今年多半沒有再造新車，只有成大仍打造推出2021全新電動賽車。

這輛新賽車是第3代，成本約200多萬元，由成大方程式賽車隊20多名學生隊員從無到有，花1年時間打造，近日完工並進行試車，總工程師黃晨瑋表示，車體重量已從第一代340公斤大幅降為260公斤，並由單馬達進化到符合電動車趨勢的雙馬達，且加入空力套件如前翼、尾翼、底版等設計，過彎速度比以往快了近2秒，時速則只要3秒，就可以從0加速到100公里。

電力組長曾志仲說，這次疫情下打造賽車，花費的時間比平常多了一半以上，在全國疫情警戒下，隊員分工在家設計、製作，透過線上會議協調，再分流到現場組裝，像是電子材料、IC缺料，每天需不停地刷新網站頁面找貨，協作過程雖然艱辛，但看到成品很有成就感。

隊長吳佳芬今年23歲，近日帶領團隊試車，相當帥氣吸睛，她表示，從第1代到第3代都有開過，會把油門踩到底，體驗飆速的快感，這種開自己做的車的感覺，很有成就感; 商業組長陳諭嫻則是去年首次開賽車，覺得很酷、很新鮮;商業組員蘇懌帆則說，男女生都能玩賽車，沒有很大差別，女生還可能會因為體重輕，可以開比較快。