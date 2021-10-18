快訊

神棄之地的肉票危機：美國教會救援團「海地黑幫綁架案」

普悠瑪事故司機判刑 蔡總統要大家別懷疑的改革決心在哪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／成大學生自製3代方程式賽車 女隊長試車飆速超拉風

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大學生自行打造的第3代方程式賽車，最近完成，由車隊女隊長吳佳芬帶領試車。圖／成大提供
成大學生自行打造的第3代方程式賽車，最近完成，由車隊女隊長吳佳芬帶領試車。圖／成大提供

成大學生自行打造的第3代方程式賽車，最近完成，受到疫情影響，花費的時間比以往至少多了一半，但成果豐碩，不僅車身減輕約4分之1，加速也更快，最近由車隊女隊長吳佳芬帶領試車，也成為全場「嬌」點。

成大表示，受到新冠肺炎影響，國際學生方程式賽車大賽（Formula SAE）日本站賽事連兩年取消，台灣各校今年多半沒有再造新車，只有成大仍打造推出2021全新電動賽車。

這輛新賽車是第3代，成本約200多萬元，由成大方程式賽車隊20多名學生隊員從無到有，花1年時間打造，近日完工並進行試車，總工程師黃晨瑋表示，車體重量已從第一代340公斤大幅降為260公斤，並由單馬達進化到符合電動車趨勢的雙馬達，且加入空力套件如前翼、尾翼、底版等設計，過彎速度比以往快了近2秒，時速則只要3秒，就可以從0加速到100公里。

電力組長曾志仲說，這次疫情下打造賽車，花費的時間比平常多了一半以上，在全國疫情警戒下，隊員分工在家設計、製作，透過線上會議協調，再分流到現場組裝，像是電子材料、IC缺料，每天需不停地刷新網站頁面找貨，協作過程雖然艱辛，但看到成品很有成就感。

隊長吳佳芬今年23歲，近日帶領團隊試車，相當帥氣吸睛，她表示，從第1代到第3代都有開過，會把油門踩到底，體驗飆速的快感，這種開自己做的車的感覺，很有成就感; 商業組長陳諭嫻則是去年首次開賽車，覺得很酷、很新鮮;商業組員蘇懌帆則說，男女生都能玩賽車，沒有很大差別，女生還可能會因為體重輕，可以開比較快。

校長蘇慧貞校長在新車發表會提到，賽車隊同學身體力行地呈現所有價值，在疫情下努力完成這輛電動賽車，她特別為電動賽車取小名「honor」，代表成大人的榮耀。

成大學生自行打造的第3代方程式賽車，最近完成，圖為新車發表會上校長蘇慧貞（中）、機械系主任屈子正（灰衣)、隊長吳佳芬（左）。圖／成大提供
成大學生自行打造的第3代方程式賽車，最近完成，圖為新車發表會上校長蘇慧貞（中）、機械系主任屈子正（灰衣)、隊長吳佳芬（左）。圖／成大提供

成大 疫情

延伸閱讀

人生有100種選擇 頂尖學者談成功之道

「虛弱妝」大陸走紅 大學生買飯博同情卻驚動緝毒警

救陳柏惟？刪Q罷免23日投票 高鐵巧推大學生優惠惹議

高鐵推大學生優惠專案 刪Q總部：國家機器再次運轉

相關新聞

亞東升格科大 10億造樓育才

亞東科技大學前天舉行科大揭牌暨五十三周年校慶典禮，行政院副院長沈榮津表示，亞東為政府培育許多人才，盼技職人才帶動國家經濟...

有動就有學分！台師大新制上路 體育課不再0學分

目前多數大學體育課多為必修的0學分課程，近年陸續有學生團體呼籲「有運動就要有學分」，台灣師範大學宣布今年起改制，學生體育...

台灣之光！張京鼎奪世界將棋冠軍 清大將棋社與有榮焉

年僅16歲的台灣將棋天才張京鼎，今天在第8屆國際將棋大賽中，擊敗來自中國上海的許衎昀，奪下世界冠軍，消息傳回台灣清華大學...

影／成大學生自製3代方程式賽車 女隊長試車飆速超拉風

成大學生自行打造的第3代方程式賽車，最近完成，受到疫情影響，花費的時間比以往至少多了一半，但成果豐碩，不僅車身減輕約4分...

亞東科大長照特色教室揭牌 學生體驗學習同理心

亞東科技大學護理系斥資三百萬元打造「長期照護特色教室」，由行政院副院長沈榮津、遠東集團董事長徐旭東及亞東科大校長黃茂全等...

大學體育課通識化 不再0學分

目前多數大學體育課多為必修零學分課程，近年陸續有學生團體呼籲「有運動就要有學分」。台灣師範大學這學年起改制，大一、大二生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。