東海大學校長 前台師大校長張國恩接任

創校66年的東海大學力求變革，第10任校長聘任曾擔任國立台灣師範大學校長的張國恩，希望他能協助學校變革創新、翻轉東海，明年2月1日正式上任。

東海大學今天發布新聞稿表示，第10任新校長遴選作業完成，董事會決議聘請擁有崇高學術地位、卓越行政經驗的國立台灣師範大學前校長張國恩。

東海大學董事長吳清邁表示，東海尋找能堅守誠正價值、擁有創新思維，還能在大學治理上運籌帷幄的舵手，張國恩擔任台師大校長以8年時間「翻轉師大」，期待倚重他的治校能力，全力協助東海大學變革創新。

即將接任東海大學校長的張國恩表示，東海是一所擁有悠久歷史的高等學府，在追求真理與力行理念下，建構完整的制度，創造出豐沛的學術能量，培育無數政治界、企業界、學術界的傑出校友。將以邁向「未來大學」的格局掌舵東海，推動「行政革新」、「跨域典範」、「永續發展」、「國際接軌」治校理念。

張國恩畢業於國立台灣大學取得電機學博士學位，現任國立台灣師範大學資訊教育研究所講座教授，是國內頂尖的網路教學專家，在國際上擁有豐碩的學術成果，至今已發表上百篇國際社會科學期刊論文，三度獲得科技部的傑出研究獎，2021年獲聘為科技部「傑出特約研究員」殊榮，2021年教師節更獲總統頒發師鐸獎。

張國恩在台師大校長任內取消「雙二一退學」、「廢除操行成績」，取得教育部頂尖大學計畫，QS世界排名躍升至全球289名，英國泰晤士報教育類排名創下全球第15名、以及推動成立「台灣大學系統」等成績有目共睹。