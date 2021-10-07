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AI藏有偏見？中正大學社科院教師團揭數位科技危機

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
中正大學獲得科技部「人文及社會科學研究卓越計畫」補助，將由社科院六位老師，發起一項針對AI人工智慧可能造成的社會正義危害研究，做為未來台灣推動AI化的借鏡。圖／中正大學提供
中正大學獲得科技部「人文及社會科學研究卓越計畫」補助，將由社科院六位老師，發起一項針對AI人工智慧可能造成的社會正義危害研究，做為未來台灣推動AI化的借鏡。圖／中正大學提供

當人類棋王敗給圍棋軟體，自動駕駛、人臉語音辨識越來越普及，人工智慧大爆發帶來無限商機，卻讓人忽略背後不平等。台灣近年跟上全球數位浪潮，政府部門陸續引進AI扮輔助角色，嘉義縣中正大學社會科學院6位教師主動出擊，從人工智慧「非意圖歧視」、工作型態轉變等，提醒民眾數位科技衍生的社會正義危機。

台灣公部門AI應用還在起步，大多利用爬蟲工具做輿情分析。社科院6位教師，以「新自由主義下的數位科技霸權與社會正義危機：一個跨領域視野」計畫，探討數位科技道德問題，未來將做政府推動AI化借鏡參考，獲科技部「人文及社會科學研究卓越計畫」補助。

在國外有1秒就能產出200則速報AI記者，還有AI法官判定罪犯假釋出獄，更有AI審查醫療服務申請資格等。然而，近年人工智慧危害社會正義討論甚囂塵上，各國紛紛提出譴責。

中正政治系教授李翠萍說，早在10年前，美國警方已使用大數據分析罪犯資料庫，事先察覺潛在犯罪行為。但AI不是無所不能，「所有數據都隱藏傳統偏差，當人工智慧透過大數據進行機器學習，很可能複製這樣的不平等。」

她舉例，傳統上，非裔人種以奴隸身分進到美洲大陸，長期造成有色人種相對窮困、邊緣和被歧視，有案在身非裔美國人比白人多，所以資料庫原始數據早已存在種族不平等。她還提到，亞馬遜也用AI篩選求職履歷，因傳統男性職場成就較高，更讓AI無意間產生性別歧視。

「數位科技發展，都會出現一些和社會正義有關道德議題」，她說，中正團隊除將針對人工智慧「非意圖歧視」形成不公義與不公平，也從數位科技滲入日常生活、取代人工等，分析中高齡者轉業問題、新聞工作者與數位工具的關係、遠距工作者公平知覺和工作滿足感等。

中正大學獲得科技部「人文及社會科學研究卓越計畫」補助，將由社科院六位老師，發起一項針對AI人工智慧可能造成的社會正義危害研究，做為未來台灣推動AI化的借鏡。圖／中正大學提供
中正大學獲得科技部「人文及社會科學研究卓越計畫」補助，將由社科院六位老師，發起一項針對AI人工智慧可能造成的社會正義危害研究，做為未來台灣推動AI化的借鏡。圖／中正大學提供
人工智慧大爆發帶來了無限商機，卻讓人們忽略背後的社會正義道德問題。圖／中正大學提供
人工智慧大爆發帶來了無限商機，卻讓人們忽略背後的社會正義道德問題。圖／中正大學提供

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