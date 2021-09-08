聽新聞
test
0:00 / 0:00

4校獲選雙語標竿大學 學生：只3個月準備 有口號無配套

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大、台師大、成功與中山大學獲選教育部雙語標竿大學。圖／本報資料照片、成功大學、中山大學提供
台大、台師大、成功與中山大學獲選教育部雙語標竿大學。圖／本報資料照片、成功大學、中山大學提供

教育部擇優挹注特定大專校院轉型為雙語標竿校院，今年選出4所大學，以及遍布25校的41個學院。學生直言，此計畫只給各校3個月準備，多所頂尖大學喊出目標口號，卻無配套，他們擔憂未來英語畢業門檻變嚴，或因跟不上英語授課而沒學好專業，得不償失。

台灣大學是雙語標竿大學之一，教務長丁詩同說，台大將設雙語教學推動辦公室統籌相關業務，並再增加300到800門的全英語課程，安排更多能勝任英語教學的專業課程教師開課，並設置教學助理。課堂之外，台大將推動多項措施來營造雙語環境，讓雙語融入校園生活。

同在台北市的台灣師範大學也獲選，教務長劉美慧指出，台師大打算成立雙語辦公室來推動相關業務，預計安排碩士與博士班學生學寫英文論文；大學部學生則按英語能力，鼓勵修習基礎英語或間接的學術英語相關課程。

劉美慧指出，校內的優勢是已有1000名教師拿到劍橋英語師資培育證書，可用英語教專業課程，且不只顧自己，打算一年幫助10所大學的教師增能，讓更多學校轉為雙語大學。

學生則從不同視角看此事。台大學生會代理會長黃柏森分析，台大曾舉辦三場公聽會溝通此計畫，教務處喊出很多目標，但他不知道學校要如何執行、運用哪些資源來達成。舉例來說，雙語計畫其中一項是提升通過特定英檢級數的學生人數，這是否成為新的畢業門檻，不得而知。

黃柏森分享自己就讀土木工程系，系上曾有專業課程試以英語授課，讓他發現「能讀英文資料」和「用英語傳授與接收知識」是兩回事，前者不難達成，後者則有不少學生無法和老師溝通，影響學習成效。

他還說，雖然國際化是世界趨勢，但不是每個人畢業後都會從事需要英文的工作，校內特定科系甚至有本土化的需求，如土木系學生畢業後投入工地，常要以台語和工人溝通；醫學系常會碰到高齡患者，要以台語問診。他呼籲學校爭取雙語計畫之餘，也要顧及學習多元性。

台師大學生會長馮輝倫說，這項計畫推得太趕，學校還沒與學生溝通配套，就趕在期限前送出計畫。台師大科系多元，學生擔憂國文系、台文系要如何用英語教專業課程？學校曾有人提議一門課分兩班，一班用英語上、另一班用中文上，但學生懷疑師資是否足夠？

馮輝倫也提到，校方為推動計畫，最近還要求學生填問卷說明自己的外語能力，不填就不能選課，強制的行為也遭部分學生反彈。

台大 台師大 科系

延伸閱讀

每天吃一隻魚就能上台大？台大主管分享6種錄取方法

北京清華統計 10年間出國校友逾半數回陸工作

金山機車在地考照貼心 六成考生獲駕照很多大學新鮮人

神學士當家後第一個開學日 喀布爾校園一片寂寥

相關新聞

泰晤士世界大學排名 長庚科大獲全國私立科大第2

2022英國泰晤士(THE)高等教育最佳大學排名出爐，台灣本次共有40所學校入榜，長庚科技大學今年首次參加就獲得前100...

4校獲選雙語標竿大學 學生：只3個月準備 有口號無配套

教育部擇優挹注特定大專校院轉型為雙語標竿校院，今年選出4所大學，以及遍布25校的41個學院。學生直言，此計畫只給各校3個...

投入原住民族科學教育 清大打造原住民族科學發展基地

清華大學長期投入原住民族科學教育，2019年設立全台第一所原住民族科學發展中心，如今更為中心打造一座結合原住民族傳統竹工...

大專校院學生雙語化學習計畫 義守大學2學院榮獲肯定

教育部公布今年「大專校院學生雙語化學習計畫」核定名單，義守大學與清華大學、政治大學等25校41個學院為重點培育學院，其中...

中央大學改良衛星 挑戰2年「深太空」

中央大學團隊研發立方衛星「飛鼠號」，今年1月在美國成功發射運作。校方昨和桃園市政府宣布合作，要延伸、改良飛鼠號技術，計畫...

中山大學「藝企公益」媒合支持計畫徵件 入選獎金5萬元

中山大學協助地方藝文發展，引導企業投入公益活動，推動「藝企公益」媒合支持計畫，即日起至10月中旬公開徵求具有公益性質的藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。