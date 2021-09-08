4校獲選雙語標竿大學 學生：只3個月準備 有口號無配套

教育部擇優挹注特定大專校院轉型為雙語標竿校院，今年選出4所大學，以及遍布25校的41個學院。學生直言，此計畫只給各校3個月準備，多所頂尖大學喊出目標口號，卻無配套，他們擔憂未來英語畢業門檻變嚴，或因跟不上英語授課而沒學好專業，得不償失。

台灣大學是雙語標竿大學之一，教務長丁詩同說，台大將設雙語教學推動辦公室統籌相關業務，並再增加300到800門的全英語課程，安排更多能勝任英語教學的專業課程教師開課，並設置教學助理。課堂之外，台大將推動多項措施來營造雙語環境，讓雙語融入校園生活。

同在台北市的台灣師範大學也獲選，教務長劉美慧指出，台師大打算成立雙語辦公室來推動相關業務，預計安排碩士與博士班學生學寫英文論文；大學部學生則按英語能力，鼓勵修習基礎英語或間接的學術英語相關課程。

劉美慧指出，校內的優勢是已有1000名教師拿到劍橋英語師資培育證書，可用英語教專業課程，且不只顧自己，打算一年幫助10所大學的教師增能，讓更多學校轉為雙語大學。

學生則從不同視角看此事。台大學生會代理會長黃柏森分析，台大曾舉辦三場公聽會溝通此計畫，教務處喊出很多目標，但他不知道學校要如何執行、運用哪些資源來達成。舉例來說，雙語計畫其中一項是提升通過特定英檢級數的學生人數，這是否成為新的畢業門檻，不得而知。

黃柏森分享自己就讀土木工程系，系上曾有專業課程試以英語授課，讓他發現「能讀英文資料」和「用英語傳授與接收知識」是兩回事，前者不難達成，後者則有不少學生無法和老師溝通，影響學習成效。

他還說，雖然國際化是世界趨勢，但不是每個人畢業後都會從事需要英文的工作，校內特定科系甚至有本土化的需求，如土木系學生畢業後投入工地，常要以台語和工人溝通；醫學系常會碰到高齡患者，要以台語問診。他呼籲學校爭取雙語計畫之餘，也要顧及學習多元性。

台師大學生會長馮輝倫說，這項計畫推得太趕，學校還沒與學生溝通配套，就趕在期限前送出計畫。台師大科系多元，學生擔憂國文系、台文系要如何用英語教專業課程？學校曾有人提議一門課分兩班，一班用英語上、另一班用中文上，但學生懷疑師資是否足夠？

馮輝倫也提到，校方為推動計畫，最近還要求學生填問卷說明自己的外語能力，不填就不能選課，強制的行為也遭部分學生反彈。

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