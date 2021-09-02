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碩士生畢業找工作會看「原大學學歷」嗎？ 他曝2種情形會發生

聯合新聞網 / 綜合報導
碩士生畢業後找工作時，原大學學歷是否成為求職關鍵，引發網友討論。情境示意圖。圖／pexels
碩士生畢業後找工作時，原大學學歷是否成為求職關鍵，引發網友討論。情境示意圖。圖／pexels

許多大學生畢業後，會繼續進修研究所，除了希望出社會待遇可以更好之外，也想給自己一個「翻身」頂大的機會，不過，近日有網友詢問「研究所畢業找工作，也會看原大學讀哪裡嗎？」貼文一出引發熱議，有網友更點出當中扮演的關鍵角色。

在普遍學子眼中，台灣實力最強的大學為「五大四中兩科」，「五大」是指台大、清大、交大、成大、政大，又稱台清交成政，而「四中」是指中山、中央、中正、中興，「兩科」則代表台科、北科。

對此，原PO在Dcard表示，如果是從很後段的學校畢業，並修讀上「五大四中兩科」的研究所，那麼未來找工作時，會因為學士畢業的學校影響錄取機率或是起薪嗎？

原PO再舉一個例子，假設有A、B兩個人一起來公司面試，A的大學比B好，但碩士學校比B後面，而B的大學比A還差，但碩士學校比A前面，假設兩人科系一樣，並且單看學校不看其他條件，誰會比較有優勢？

貼文一出引起熱烈討論，有網友篤定表示「會啊，碩士那麼好洗」、「跟你保證，絕對會看學士跟科系」、「一定看，而且看到高中，有重考過的也一樣列入考慮，大學部呈現先天能力，研究所代表後天努力」。但有人認為，如果是應屆研究生找工作一定看原大學學歷，但如果不是應屆，已出社會很久，就不會看。

另外，有網友認為這是一體兩面問題，沒有絕對答案，「大學念頂大的跟你說會看，大學念學店的跟你說不會看」，但事實上2個狀況都有，全看公司規定，「有的公司直接看實力，連碩士學歷都不看，有的公司吃血統，連大學成績單都要看」。

Dcard

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