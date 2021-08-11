大專生休退率飆15.3％創新高 頂大出新招留住學生

教育部統計，最近一年（108學年）大專校院休退學人數達18萬6446人，占全體學生的15.3％，創歷年新高，平均每20人就有3人休退學，主因包括工作需求、志趣不合。休退率衝擊大專招生成效，台大、清大推出「不休學也能經營Gap Year」計畫，成大則縮短每學期固定上課周數，增加學習彈性來留住學生。

按大專校院校務資訊公開平台釋出的最近一筆資料，108學年有9524人休學，占全體學生總數的7.8％，以基於工作需求而休學的2萬5001人為大宗，其次是1萬3312人因志趣不合休學。退學部分，同一年有9萬1198人退學，退學率7.5％，其中3萬258人因休學期滿而退學，2萬3917人因志趣不合退學。

近年不少歐美大學生流行休學踏上Gap Year（空檔年）之旅，哈佛大學去年有兩成新生這麼做。台灣大學休學率達6％，校方今天舉行記者會宣布，110學年（今年9月起）推出「探索計畫」，鼓勵學生去校外體驗、實習，一學期或整年不用上學，還給至多6學分，不過目前只收到9人申請。

這項計畫全名為「探索學習：流浪探險的成長計畫」，是校長管中閔參選校長時提出「2028未來大學」政見的其中一環。此計畫鼓勵校內生提交校外體驗計畫，校方將評估「申請者投入多少心力」、「擬從事多大程度的自我挑戰」兩大指標，酌給1到6學分不等。每名學生在大學期間可探索2次，每次至多持續1年。

台大創新設計學院執行長陳炳宇解釋，學生選擇休學踏上Gap Year，常被貼上「脫隊」、「不務正業」等標籤。他們認為休學不代表不好學，停下來反而能找回學習的初衷，因此開放保留學籍並給學分。

清華大學5年前也推過類似計畫，但學生反應冷清。副校長戴念華指出，多數學生仍循傳統軌道讀大學，大一入學、大四畢業找工作。校方當時鼓勵學生到外頭半年或一年，甚至申請到國外「發呆」半年，都考慮給予學分，畢竟出國不可能只是發呆睡覺，必能學到語言、融入環境等生活技能。

清大還是有勇者走出舒適圈。戴念華舉例，有學生在畢業前花一段時間，騎著單車從新疆走到其他亞洲國家，最後還出了一本書。清大持續鼓勵有想法的學生提出申請。

成功大學教務長王育民則說，成大每年約5％學生休學，多半是為了重考上台大，而非想踏上Gap Year之旅。為拯救休學率，成大除設「全校不分系」，今年起也從行事曆著手，創全國首例推行「15+3周」，每學期安排15周固定專業課程，另有3周採線上學習或實體密集課程，提升學習彈性。

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