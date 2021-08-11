成大生休學為衝台大 清大也推Gap Year卻乏人問津

台灣大學今天，宣布新的一學年將開放學生申請前往企業實習或創業、海外體驗、志工服務等活動，校方將憑計畫酌給1到6學分不等，讓學生不用休學、延畢就能完成目標，還有學分可拿。不過，清華大學5年前早已推出類似計畫，卻幾乎沒人來申請；成功大學也推動多項彈性就學方案，比如不分系課程，但若要深究休學原因，每年約有3%休學重考想去台大。

台大校方統計，有四成學生覺得自己選錯系，對未來感到迷惘。台大校長管中閔今天正式提出「2028未來大學計畫」，並公告「探索學習：流浪探險的成長計畫」，讓學生擬出課堂外學習計畫，如創業、田野研究、企業實習等，校方將評估「申請者投入多少心力？」、「擬從事多大程度的自我挑戰？」兩大指標，酌給1到6學分不等。每名學生在大學期間可探索兩次，一次至多持續一年。目前已有9人申請。

事實上，清華大學5年前就有類似做法。清大副校長戴念華表示，當時學校鼓勵學生到外面半年或一年，或是學生想到國外「發呆」半年，都會考慮給予學分。校方認為，學生隻身在外，有很多的問題要克服，包然語言、生活方式以及如何融入環境，「總不會到了國外還在天天睡覺」。

不過，這項計畫上路將近5年，戴念華說，「幾乎沒人申請」，多數學生上大學後，進入軌道就成了一個階段，大一入學、大四畢業，照著大學學業規畫再走，但仍有少數學生來申請。他舉例，曾有學生在畢業前花了一段時間，騎著單車從新疆走到其他亞洲國家，最後還出了一本書，同學若有想法，確實也可來申請。

除了Gap Year，台大將設立全校不分系的「空白學程」，成大、清大、交大等三所頂大也已成立不分系學系等相關學制。成大教務長王育民分享，學生整個學期都不在學校，改採密集授課，多數時間則是在某個鄉下學習、完成專案，也因為有這種彈性課程，很多學生反而提早取得學分，三年半就順利畢業。

成大今年也創全國首例推行「15+3周」，每學期安排15周固定的專業課程，另有三周線上學習或實體的密集課程等彈性課。109學年實施至今，愈來愈多教師發展微課程等新的教學型態，讓學習更彈性。每周六、日、一讓學校老師可採密集式授課，周一不排必修課，讓學生不用擔心衝堂，可選自己想上的課程。

大學端開放讓學生彈性學習，外界解讀這能解決台灣休學率高的問題。戴念華則說，休學率高有很多因素，每個人看法不一，但若單純給予Gap Year，不能完全解決問題；王育民也說，成大每年約有5%學生休學，其中高達3％學生是為了重考去台大。

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