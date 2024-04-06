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各校系怕當備胎 不惜撞期搶人

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

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今年不少頂大熱門科系申請入學二階段面試撞期，考生被迫擇一報考。升學輔導專家評析，大學怕的是二階甄試如果「沒撞期」，恐變成學生的備案；再者，近年資通訊領域正火熱，不少優秀學生甚至棄醫從理，當然要積極招攬學生。

得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，近年科系多容易撞期，且撞期可說是學校期待的結果，因為倘若不撞期，學生同時參加各校的二階甄選，很容易把部分校系當作備案，導致學校端可能因重複錄取而招不滿。

藍天予舉例，如台大、清大、陽明交大同一科系若無撞期，學生最終多選擇去台大，其他兩間學校給予的正取名額形同浪費；又如前幾年輔大醫學系二階未和其他醫學系撞期，最終正取加備取近七十人，都未選擇輔大醫學系，因此無論招生名額多寡，學系最怕就是「沒撞期」。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也說，今年頂大明顯在較勁招生，但也只會對資通訊傾向的頂尖學生有困擾，且世界頂尖大學也同樣都在搶本土、國外的優秀學生，畢竟得天下英才而教之，才能繼續做頂尖研究，以清大資工為例，今年可說非常有決心。

台大日前也提到，今年資工、電機系吸引高比率的理工類組高分群學生角逐，競爭激烈。魏佳卉認為，近年資通訊領域火熱，尤其今年不少優秀的學生棄醫從理，當然要積極招攬。

台大 科系 醫學

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