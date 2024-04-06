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頂大申請入學二階強碰 考生提前抉擇

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

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升大學申請入學日前公告一階段篩選結果，但有家長反映，今年台大清大陽明交大等頂大熱門學系，多於五月十八、十九日舉行第二階段甄選，若是一階段通過數個熱門學系的學生恐難兩邊跑。校方坦言，近年二階甄選時間很吃緊，但若學系二階僅有面試，多會開放學生選擇場次，建議即早詢問校系。

有家長反映，今年申請入學二階段如清大、陽明交大資工系都將第二階段甄選日期安排於五月十八日，其中清大資工甄選時間為上午十時到下午三時，還規定學生一定要參加上午的簡介和分享會，下午才筆試，對撞陽明交大資工系甲乙組筆試；又同日下午，台大還有生物、化學共同筆試，根本無法趕場。

實際上，清大資工四個組均於十八日舉行二階甄選，同日還包括電機資訊學院學士班、材料科學工程學系、物理系三個組；陽明交大除了資工系甲乙組外，同日也包括資訊管理與財務金融學系等。

清大招生策略中心主任王潔說，二階甄選時間確實不易安排，光是校內科系時間就已排不開，「畢竟就是那兩周」，家長每年都會打來反映，學校只能盡量處理。

陽明交大教務長陳永昇也說，由於學系近年希望參考學生高三下成績，因此整體二階甄選時間多往後移，可用時間壓縮，撞期確實難免，只能建議撞期的考生選擇最喜愛的科系前往。

台大則說，申請第二階甄選整體於五月十六日至廿六日舉行，有十一系於五月十八日、十九日舉行共同筆試，十八日下午為生物、化學；十九日上午則為綜合筆試Ａ、Ｂ，會盡量協調分配口試時段，避免撞期。

台大 清大 陽明交大

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