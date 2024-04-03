劉智群3年前參加苗栗「鮭魚回流」 學測滿級分創紀錄
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國立竹南高中學生劉智群3年前參加縣府「鮭魚回流」計畫就近入學，今年學測成績達到60級滿級分，創下竹南高中歷來學測成績紀錄，也是全縣今年唯一的滿級分 ，參加繁星順利錄取中國醫學大學中醫甲組，也是他選擇的第一志願。
苗栗縣長鍾東錦今天上午特別接見表揚，讚許他為自己、學校和苗栗爭光，並感謝竹南高中校長呂淑美帶領學校團隊辦學認真，積極輔導學生適性發展，不論在升學、技能競賽、學科、音樂、美術或體育各項競賽上都有佳績。
縣府教育處指出，苗栗縣多年來推動「鮭魚回流」計畫，提供獎學金爭取學測成績達5A+、作文5級分以上學子留在縣內就近入學，3年前共有45人參加，留在縣內的高中就近入學。
鍾東錦強調，教育乃百年大計，未來縣府仍將致力發展國際教育及學力提升，鼓勵在地學生就近入學縣內高中職，培養苗栗子弟在未來職場上具備競爭力與國際觀。
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