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大學申請一階 過篩率創低

聯合報／ 記者李芯／台北報導

大學申請入學第一階段篩選結果昨出爐，今年共七萬八一八七人報名，六萬三四四九人通過篩選，通過篩選比率為百分之八十一點一五，近三年最低；五十九級分可通過台大醫學、牙醫系一階篩選。此外，受學測難度影響，包含醫學系、電資科系在內，有參採自然、數Ａ的科系門檻，今年都略升。

大學甄選入學委員會統計，今年考生平均申請五點五八個志願校系，平均通過二點八二個校系篩選，通過篩選校系較去年二點九六個略減。

得勝者文教考試策略中心主任藍天予表示，由於今年學測，自然科沒那麼難，數學Ａ難度持平，因此包含醫學系及頂大二類組熱門科系在內，參採這兩科的科系門檻都略升。

台大註冊組長李宏森說，台大醫學系今年共三一八人報名，有六十二人四科滿級分。今年篩選門檻維持五十九級分，但疑因與陽明交大醫學系的二階甄選撞期，今年一階超篩僅兩人、比去年少廿九人。電機、資工系一樣熱門，門檻皆為四十四級分。

藍天予也表示，今年若想上陽明交大電機系乙組，三科需達四十三級、甲組需達四十五級，成大電資三科需達四十二級分。

此外，四技申請入學昨公布第一階段篩選結果，共二萬六七一四人報名，四萬六○七二人次通過，一篩人次通過率百分之四十七點三，比去年略低。

科系 醫學 門檻

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