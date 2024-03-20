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考生注意！113年申請入學5.1萬招生名額 明起開始報名

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學甄選入學委員會今表示，明天起、3月21日開始受理113學年度大學「申請入學」報名。記者林俊良／攝影
大學甄選入學委員會今表示，明天起、3月21日開始受理113學年度大學「申請入學」報名。記者林俊良／攝影

大學甄選入學委員會今表示，明天起、3月21日開始受理113學年度大學「申請入學」報名，今年共66所大學、2208個系組參與招生，提供5萬1499個招生名額。考生可選擇學校集體報名或個別報名，報名期間為3月21日至3月22日，上午9時起至下午9時止，一律採用網路報名。

甄選會表示，每一位考生申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為新台幣100元，但低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生第一階段報名費則可減免60%。

甄選會也指出，繳費期間為3月20日起至3月22日下午5時止。又參加申請入學的考生，皆應至甄選委員會網站，自行設定個人專屬密碼，用於報名、分發結果查詢、上網勾選審查資料、登記志願序、網路聲明放棄等，請考生妥善保存。

甄選會提醒考生，依照申請入學招生簡章規定，若校系同時將數Ａ、數Ｂ設定為檢定科目，考生僅需通過其中一科檢定標準。今年共有110個校系同時將數Ａ、數Ｂ設為檢定科目，只要考生有報考數Ａ或數Ｂ其中一科，且科目成績通過校系所設的檢定標準即可報名。

報名截止後，甄選會將依照考生學測成績、英聽成績、術科成績進行第一階段篩選作業，預計3月28日上午9時起於甄選會網站公告篩選結果，屆時考生輸入應試號碼、身分證號碼末四碼、個人專屬密碼即可查詢結果。

113學測 申請入學

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