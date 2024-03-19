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9高中生繁星過醫牙標準「無人要念」 住宿生互相砥礪寧選電機系

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
雙胞胎兄弟許祐寧、許祐維分別錄取政大資管、清大電機，兩人均對AI產業很有興趣，校長楊森豪（左)勉勵二人朝自己興趣發展。圖／員林高中提供
雙胞胎兄弟許祐寧、許祐維分別錄取政大資管、清大電機，兩人均對AI產業很有興趣，校長楊森豪（左)勉勵二人朝自己興趣發展。圖／員林高中提供

彰化縣員林高中本次繁星共有11人錄取台清交成政等頂大，9人通過醫學系一階標準，但沒有一人要選念醫學系，全部依自己興趣選擇科系，其中雙胞胎兄弟許祐寧、許祐維分別錄取政大資管、清大電機，兩人均對AI產業很有興趣，哥哥還參加熱音社，均希望忠於自己的興趣，走自己的路。

校長楊森豪說，雖然今年繁星共有9名學生成績可上醫科、牙醫系一階錄取門檻，但沒有一個學生選醫科，但他一點都不覺得可惜，員中的學生很有自己的想法，能依自己的興趣選擇科系更好，此次繁星員中共錄取71人，其中44位錄取國立大學、藥學系3人，表現亮眼。

其中洪翊凱、許祐維、許祐寧三人均皆畢業於偏鄉竹塘國中，所以平常住宿學校，節省交通往返時間，三人同窗住宿，也會互相切磋，在校排都排1％，洪翊凱國中會考入學成績39分，此次學測獲得56級分、錄取陽明交通大學電機系，雙胞胎弟弟許祐維錄取清華大學電機系、哥哥許祐寧錄取政治大學資管系。

許祐維說，雖然他成績可通過醫科一階標準，但從未想過要讀醫科，因為對AI產業很感興趣，覺得AI追求效率最大化，對未來人類的生活會產生極大影響，他希望透過讀電機，能在大學時就能和產業界有接觸機會。

許祐寧說，AI是未來趨勢，他和弟弟一樣都有興趣研究，選擇讀資訊管理，是因可同時兼顧未來想跨足的商管類和資訊類領域。他也是熱音社幹部，因熱音社樂團缺鼓手，他因此還學打鼓，雖然投入社團會佔去他念書的時間，但他認為很值得，也許成績因此差一點點，但也學會打鼓和社團經營，都是珍貴的體驗。

黃宇呈今年參加全國科普專業英文大賽獲生活資訊組金頭腦獎，學測更拿到英文科滿級分，繁星錄取臺灣大學財務金融系。洪彥勳也來自偏鄉竹塘國中，國中會考44分入學，在校保持校排2％，喜愛運動的他繁星錄取臺灣大學物理治療系。社會組學測最高分學生黃百佳學測獲得54級分、國文科滿級分，錄取陽明交通大學人文社會學系。

員林高中應屆生有11人錄取台清交成政等頂大，9人通過醫科、牙醫系一階標準，但沒人選念醫學系，全部依自己興趣選擇科系。圖／員林高中提供
員林高中應屆生有11人錄取台清交成政等頂大，9人通過醫科、牙醫系一階標準，但沒人選念醫學系，全部依自己興趣選擇科系。圖／員林高中提供

學測 繁星 醫學系

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