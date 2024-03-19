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基中2招讓學生英文大躍進 會考4A生「午休挑燈苦讀」繁星拚上陽交大
繁星推薦入學今天放榜，國立基隆高中錄取比例達到82%，學校安排多益英語檢定考試系列講座及雙外師，讓這屆學生的英語科的學測及多益成績大幅進步。其中陳敬元拚上國立陽明交通大學材料科學與工程學系，當年他國中教育會考成績普通僅4A，但他每天午休睡覺時間，仍繼續挑燈讀書，充分利用時間，是獲得好成績秘訣。
陳敬元以校排1%錄取國立陽明交通大學材料科學與工程學系，他說，當年國中教育會考成績是4A1B，英文B++，經3年沉浸全英語的學習環境、多益考試的培訓講座衝刺，及與英語外籍教師的語言對話，進步神速。英文多益考出790分成績，學測英文前標，國文、自然滿級分。
陳敬元表示，讀書秘訣就是善加利用時間，他曾經跟導師施瑞達師央求中午午休是否能准予他繼續閱讀，導師在他苦苦請求下才同意，並從家裡帶了一盞燈，提供他午休睡覺時間繼續挑燈讀書。老師說，「古有鑿壁引光，今有午燈縫光，都是能善用時間努力不懈的堅持」。
另外，傅柏閎錄取台大學機械工程學系也是亮點，他表示，國中教育會5A好成績，一度想去台北念高中，後來與父親到基隆高中選擇就近入學。他國文獲得學測頂標，理科在科技領域有濃厚的興趣，曾經在機器人專題課程研創出機械手臂，並利用樂高積木設計機構，研創出自動發球機。
基中繁星榜單優異，今年有50位學生錄取台大、成功、陽明交大、政大、台師大、中央、中山、中正、中國醫藥、北醫、中興等。基隆高中在各類組、所有班級有完整課程規畫，在加深加廣領域課程提供專題研究、探索學習及開設40門的多元選修特色課程。
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