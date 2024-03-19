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南投學測雙料女狀元繁星拚上台大 這校第4名準台大生出爐

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣學測女狀元普台高中陳昀青（右）繁星錄取台大材料工程系，與校長林秋惠（左）開心合影。圖／普台高中提供
南投縣學測女狀元普台高中陳昀青（右）繁星錄取台大材料工程系，與校長林秋惠（左）開心合影。圖／普台高中提供

大學繁星今放榜，南投學測女狀元普台高中陳昀青錄取台大材料系，同校學生摘星也很亮眼；旭光高中林芷琪從國中會考5B拚上成大測量系，李昇洺則錄取中國醫大藥學系；暨大附中劉宏一錄取台大生科系，成該校今年準台大生的第4人。

埔里普台高中陳昀青在自然、社會組都考出4科59級分，在縣內雙料掄元，且其在校學業表現出色，今成功繁星錄取台灣大學材料系；準台大生陳昀青說，未來盼能雙主修或輔系，跨足人文學科、感興趣等科目，並計畫申請國外交換學生。

普台高中表示，除了陳昀青表現優異，其他頂尖大學同樣榜上有名，黃于豪、盧清煜錄取清大動力機械工程系、物理系，蔡欣廷錄取成大材料工程系，徐秉駿錄取陽明交大生命科學系，許筠靈則成功考取政大資管系，同樣亮麗摘星。

草屯旭光高中今年繁星共71人報名，有55人錄取公私立大學，錄取率達7成，其中林芷琪錄取成大測量系、李昇洺錄取中國醫大藥學系、胡卉倫錄取台師大幼兒與家庭科學系、林佑丞錄取興大等，另7人錄取醫學院相關科系，成績也不俗。

旭光高中表示，、李昇洺、胡卉倫、林佑丞4人高中3年都沒補習，其中林芷琪國中會考只有5B，上高中後因深感自身不足，專注學習，最終拚上成大；李昇洺最由阿公養大，高一時曾遭遇車禍，康復後決定專攻醫學相關科系，最為勵志。

埔里暨大附中今年繁星推薦60人，校方表示，今有50人上榜，錄取率8成3，其中數理實驗班劉宏一校排成績1%，如願考取台大生命科學系，語文實驗班林思佑錄取成大外文系、羅紳溢錄取政大中文系；另有3人透過特殊選才上台大。

暨大附中表示，今年已有4人上台大，先前特殊選才，該校林建廷錄取台大中文系，黃俞瑄、張羽佩錄取生物產業傳播暨發展學系，繁星錄取的劉宏一是今年準台大生的第4人；縣長許淑華今也前往暨大附中給予該校上榜同學恭賀與期勉。

暨大附中今年透過特殊選才、繁星推薦等已有4人錄取台大，縣長許淑華（右5）今前往該校期勉祝賀。記者賴香珊／攝影
暨大附中今年透過特殊選才、繁星推薦等已有4人錄取台大，縣長許淑華（右5）今前往該校期勉祝賀。記者賴香珊／攝影
旭光高中李昇洺（左1）錄取中國醫大、林芷琪（左2）錄取成大、胡卉倫（右2）錄取台師大、林佑丞（右1）錄取興大。圖／旭光高中提供
旭光高中李昇洺（左1）錄取中國醫大、林芷琪（左2）錄取成大、胡卉倫（右2）錄取台師大、林佑丞（右1）錄取興大。圖／旭光高中提供
私立普台高中校長林秋惠（紅衣者）與錄取台、清、成、政、陽明交通等頂尖大學的準大學生合影。圖／普台高中提供
私立普台高中校長林秋惠（紅衣者）與錄取台、清、成、政、陽明交通等頂尖大學的準大學生合影。圖／普台高中提供
旭光高中胡卉倫（左1）、林芷琪（左2）、李昇洺（右2）、林佑丞（右1）與校長何光明（左3）開心合影。圖／旭光高中提供
旭光高中胡卉倫（左1）、林芷琪（左2）、李昇洺（右2）、林佑丞（右1）與校長何光明（左3）開心合影。圖／旭光高中提供
私立普台高中校長林秋惠（紅衣者）與該校繁星上榜的準大學生開心合影。圖／普台高中提供
私立普台高中校長林秋惠（紅衣者）與該校繁星上榜的準大學生開心合影。圖／普台高中提供
暨大附中今年繁星推薦上榜50人，錄取率8成3，表現不俗，縣長許淑華（前排右4）今前往該校期勉祝賀。記者賴香珊／攝影
暨大附中今年繁星推薦上榜50人，錄取率8成3，表現不俗，縣長許淑華（前排右4）今前往該校期勉祝賀。記者賴香珊／攝影

學測 繁星

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