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繁星放榜缺額1713近五年來最多 私立大學僅「這7所」滿招

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
繁星推薦一到七類學群今天放榜，但各校缺額數總計1713個，創下近五年來最多，僅有少數私立大學滿招。記者曾增勳／攝影
繁星推薦一到七類學群今天放榜，但各校缺額數總計1713個，創下近五年來最多，僅有少數私立大學滿招。記者曾增勳／攝影

113學年度升大學繁星推薦管道今天公告第一類至第七類學群錄取結果，整體錄取率64.19%，但各校缺額數總計1713個，創下近五年來最多。但也有少數私立大學滿招，除了台北醫學大學等醫學類型私校外，滿招學校包括元智大學中原大學以及大同大學

根據甄選會資訊指出，今年繁星推薦各校總計1713個缺額未招滿，不少私立大學缺額破百，但也有7所私立大學滿招，包括中原大學、中國醫藥大學、大同大學、中山醫學大學、元智大學、台北醫學大學以及馬偕醫學院，滿招學校中絕大多數為醫學類學校。

元智大學表示，今年學校於繁星推薦管道提供招生名額265名，佔總招生名額1678名的15.79%，也是全國非醫科私立大學0缺額學校之一。

元智大學指出，今年管理、電通及資訊三學院獲教育部推動學生雙語化學習計畫，更結合全球雲端三大企業Microsoft、Google與Amazon共育雲端人才，成為國內第一所「三雲聚頂」策略合作夥伴，並成立「企業書院」結合企業資源，開創台積電等企業半導體學程、管理學程及工程學程，結合企業資源共育具備產業人才。

元智大學表示，致力於培養具備跨域知識、國際視野和創新能力的人才，今年也開設淨零碳排永續發展學士後專班，致力於培養對永續發展議題有深入了解的專業人士；元智大學首屆的護理系也展開招生，希望培養具備創新創業能力的智慧護理師與國際醫療護理師。

中原大學 元智大學 大同大學 繁星

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