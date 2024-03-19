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林口高中連兩年繁星全台最多人 校長：在地就學留人才

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
三民高中蔡宜璋繁星錄取台師大體育與運動科學系。圖／新北教育局提供
三民高中蔡宜璋繁星錄取台師大體育與運動科學系。圖／新北教育局提供

113學年度大學繁星推薦今放榜，新北市錄取率68.25%，共計2296名學生錄取。林口高中錄取繁星達102人，是全國繁星計畫最多人的學校。校長高栢鈴說，主因是在地就學，不僅留下優秀學生，也省下通勤時間，學校鼓勵學生參加社團，並安排特色課程如天文、空氣槍射擊，激發學習也增加學生成就感。

新北48校公私立高中參與大學繁星計畫，3364名學生報名，共有2,296名學生錄取。今年錄取國立大學的學生有930名，其中錄取台大計46人、清大40人、陽交大28人、政大47人、成大31人、台師大53人等，逾87%是在地就學的新北國中畢業生。

林口高中繁星表現今年達102人，是全國繁星計畫最多人的學校，去年也是如此。校長高栢鈴說，林口高中近5年繁星排名沒有掉出前5名，觀察主因是家長支持在地就學，不僅省下很多通勤時間，也吸引優秀學生留下，像是過去有會考滿級分學生就讀林口高中。

高栢鈴指出，繁星計畫需校排前50名才能參加，學校也多次向家長、學生說明目光放遠「放長線」專注校內3年成績，並安排特色課程，如天文、空氣槍射擊、鼓勵參與社團等，孩子在社區高中獲得成就感，也會激發學習動力。今年校內林口國中畢業的黃彥騰，錄取台大機械工程學系；同國中畢業的雙胞胎兄弟張佳龍、張佳諺，也錄取陽交大與清大。

竹圍高中陳忻彤是一名輕度聽障生，有時受限於聽力在校上課、英文聽力播放、同學聊天常會聽不清，但付出比其他同學更多努力，並決定成為一位特教老師，這次繁星如願錄取台師大特教系；三民高中蔡宜璋畢業於達觀國中小，是體育班跆拳道專長，經常利用通勤時間預習或者複習課業，學測成績獲得國文、數B皆達前標，6科總分57分佳績，錄取繁星台師大體育與運動科學系。

竹圍高中陳忻彤（右）錄取台師大特殊教育學系。圖／新北教育局提供
竹圍高中陳忻彤（右）錄取台師大特殊教育學系。圖／新北教育局提供
林口高中張佳龍（左）錄取國立陽明交通大學、黃彥騰（中）錄取台大機械工程學系、張佳諺（右）錄取清大。圖／新北教育局提供
林口高中張佳龍（左）錄取國立陽明交通大學、黃彥騰（中）錄取台大機械工程學系、張佳諺（右）錄取清大。圖／新北教育局提供

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