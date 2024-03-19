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高分群不再鎖定醫牙？資通訊科系正夯 台大、頂大電機系繁星衝上校排1%

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
根據國立台灣大學、陽明交大、清大等校統計，今年繁星推薦電機系錄取學生校排都在1%。記者侯永全／攝影
根據國立台灣大學、陽明交大、清大等校統計，今年繁星推薦電機系錄取學生校排都在1%。記者侯永全／攝影

113升大學繁星推薦一到七類學群今天放榜，根據國立台灣大學陽明交大、清大等校統計，今年繁星推薦電機系錄取學生校排都在1%，學校也觀察到，不少高分群學生志願板塊挪移，從過去的醫學、牙醫，轉移到資工和電機等科系

台大註冊組組長李宏森表示，今年可能是AI、資通訊領域大熱門使然，繁星推薦如電機系錄取級分數達四科59級分，比去年再高一級分，學生校排名更來到1%，無獨有偶，資工系校排也來到1%，分數則為四科55級分；醫學系一階門檻則今年、去年都維持在58級分，學生校排名則從1%落至2%。

陽明交大教務長陳永昇則表示，以今年電機系為例，參採三科，學生級分數在41至44級分間，校排則在1%，但級分數也跟招生名額有關，畢竟名額較多，則成績自然拉得比較開。另外，今年除了醫學系校排在1%外，首度招生的中醫系表現亮眼，繁星階段提供4個名額並滿招，學生在校排名也在1%，四名學生分別為56至60級分。

陳永昇說，近年受產業景氣使然，確實有不少高分群學生從原本的以醫學、牙醫為第一志願，逐步轉向到資工、電機等相關科系。但整體而言，綜觀近年繁星推薦管道入學生成績雖有趨勢起伏，但落差仍不大。

清大招生策略中心主任王潔表示，今年清大繁星推薦電機、資工都收到校排1%的學生，至少都能和其他大學的醫學系並肩。近日清大剛舉辦高中選填志願攬才等活動，電機等科系場場爆滿，學生偏愛資通訊科系的狀況很明顯，其中也發現，學生多認為就讀材料系，未來就能進入資通訊相關產業，近年材料系招生狀況亦佳。

但王潔也表示，以化工系為例，「沒有化工系學生想進園區進不去，只有他不想去。」化工系畢業也能從事石化業、生技業、製藥業等，但給學生的印象似乎就非進入電子業，因此工學院內科系容易彼此競合、重榜，最終學生多流向印象中直接和資通訊產業相關的科系。

台灣大學 填志願 科系 繁星 陽明交大

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