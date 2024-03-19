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繁星推薦缺額數118個 中華大學：持續精進教學品質

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
甄選會統計指出，今年度繁星推薦，部分私立大學缺額仍破百，今年缺額最多的學校為真理大學171個缺額，其次為文化大學163個，以及中華大學118個。圖／中華大學提供
甄選會統計指出，今年度繁星推薦，部分私立大學缺額仍破百，今年缺額最多的學校為真理大學171個缺額，其次為文化大學163個，以及中華大學118個。圖／中華大學提供

113學年度升大學繁星推薦管道今天公告第一類至第七類學群錄取結果，錄取率64.19%，甄選會統計今年缺額最多的學校為真理大學171個缺額，其次為文化大學163個，以及中華大學118個。對此，中華大學回應，對於仍有這些缺額一事深感遺憾，將持續精進教學品質。

中華大學指出，身為距離竹科最近的私立大學，校方長期與20家企業多年產學配合，提供優渥的實習及就業需求。校方會再努力強化學校優勢、加以宣傳讓學子廣知，未來得以適才適性地到華大求學、發展；校方也會持續精進教學品質，因應產業趨勢，深化AI科技於課程教學，為社會培育更多專才。

甄選會統計指出，今年度繁星推薦數間頂尖大學仍有缺額，其中台大總計26個缺額、陽明交大10個、清華大學15個、成功大學則有35個。另外，部分私立大學缺額仍破百，今年缺額最多的學校為真理大學171個缺額，其次為文化大學163個，以及中華大學118個。

中華大學 繁星

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