二信雙胞胎繁星一起進台大 兄弟倆從小到高中都沒補習

繁星入學今天放榜，今年大學學測基隆市社會組榜首林品程及陳思齊如願錄取第一志願台大法律系及經濟系，而林品佑、林品程是雙胞胎兄弟，兩人將攜手進台大，分別上土木工程系、法律系，成今年學校繁星的大亮點。

林品佑、林品程雙胞胎兄弟，生長在小康家庭，兩人從過港幼兒園、暖西國小到二信國中部都是同班同學，進入二信普科頂大班後，因為哥哥林品佑興趣是土木工程屬於自然組、弟弟林品程則是法律屬於社會組，也因此無法編在同一班。

兩人從小到高中畢業都沒有補習，他們說，從小培養學習興趣，找到讀書的成就感，因此一直有學習的動力，「我們會繼續在台大當同學，互相勉勵」。

林品程大學學測57級分，是基隆市社會組榜首，他從高一就開始堅定信念一心一意想進台大法律系，重視每一次的小考與段考成績，連續3年都只有參加晚自習，完全沒有補習，如願完成「台大法律系之夢」。

校長林立表示，二信高中總計30人次上榜，成為今年第一波的準大學生，其中登上台灣大學有4人、清華大學3人、陽明交大1人、成功大學2人、政治大學2人、台北大學1人、中字輩大學3人，總計16人已順利優先「登頂大」，另通過中國醫藥大學牙醫系1人。