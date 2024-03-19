快訊

支付不便將有解？ 陸央行開放赴華人士用數位人民幣

汪小菲笑容滿面現身法院 「被問與女友婚期」不發一語

T1聯盟／籃球「攻戰」大巨蛋歷史之爭 門票350元至4000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二信雙胞胎繁星一起進台大 兄弟倆從小到高中都沒補習

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
繁星放榜，二信高中4人錄取台大，林品程（右起）、林品佑、陳思齊、高育綸。圖／二信提供
繁星放榜，二信高中4人錄取台大，林品程（右起）、林品佑、陳思齊、高育綸。圖／二信提供

繁星入學今天放榜，今年大學學測基隆市社會組榜首林品程及陳思齊如願錄取第一志願台大法律系及經濟系，而林品佑、林品程是雙胞胎兄弟，兩人將攜手進台大，分別上土木工程系、法律系，成今年學校繁星的大亮點。

林品佑、林品程雙胞胎兄弟，生長在小康家庭，兩人從過港幼兒園、暖西國小到二信國中部都是同班同學，進入二信普科頂大班後，因為哥哥林品佑興趣是土木工程屬於自然組、弟弟林品程則是法律屬於社會組，也因此無法編在同一班。

兩人從小到高中畢業都沒有補習，他們說，從小培養學習興趣，找到讀書的成就感，因此一直有學習的動力，「我們會繼續在台大當同學，互相勉勵」。

林品程大學學測57級分，是基隆市社會組榜首，他從高一就開始堅定信念一心一意想進台大法律系，重視每一次的小考與段考成績，連續3年都只有參加晚自習，完全沒有補習，如願完成「台大法律系之夢」。

校長林立表示，二信高中總計30人次上榜，成為今年第一波的準大學生，其中登上台灣大學有4人、清華大學3人、陽明交大1人、成功大學2人、政治大學2人、台北大學1人、中字輩大學3人，總計16人已順利優先「登頂大」，另通過中國醫藥大學牙醫系1人。

二信高中表示，繁星推薦招生是由各高中推薦優秀學生參加，由大學依學測成績、校內成績、術科考試、高中英聽等設定檢定標準，後續依考生高中時期學業成績全校排名百分比來進行比較，以決定是否錄取。

林品程（右）、林品佑（左）雙胞胎兄弟雙雙錄取台大。圖／二信提供
林品程（右）、林品佑（左）雙胞胎兄弟雙雙錄取台大。圖／二信提供

台大 學測 法律系

延伸閱讀

繁星放榜潮州高中錄取人數全國第四 學校安排大學先修課

中醫師母親懸壺濟世感動女兒 她繁星可上陽明交大醫學系卻選中醫

六龜高中繁星19名學生全上 連續4年揮出全壘打

台中清水高中繁星表現亮麗 二名學生通過醫學系第一階段

相關新聞

台大繁星推薦放榜 10系組出現26缺額創新高

台大今天公告113學年繁星推薦第1至7類學群錄取結果，總計錄取380人，10個系組共出現26個缺額，創歷年新高，台北市芳...

繁星推薦台大缺額歷年最多 這科系無人錄取

升大學三大管道之一、113繁星推薦第一至第七類學群今天放榜，國立台灣大學總計26個缺額，校方坦言是歷年來「缺額最多」的一...

4.8萬學測考生6科全考「考好考滿」人數占4成

113學測成績今天公告，大考中心亦公布今年五標級分和相關統計數據。大考中心指出，一次選擇「六科全考」的考生最多，12萬考...

繁星錄取頂大 隻身跨中央山脈就讀 他強調「自律重要」

大學繁星推薦今天放榜，國立新豐高中今年69人申請，47人錄取成為準大學生，錄取率近7成，成績亮眼，師生欣喜不已。其中自然...

留縣直升省通學時間 屏縣大同高中繁星錄取心中第一志願

大學繁星推薦今放榜，屏東縣立大同高中繁星錄取8成，學生蘇文嘉、劉佳薰留縣升學，繁星分別錄取陽明交通大學醫學生物技術暨檢驗...

四技二專技優保送今放榜 分發錄取率88.24%

113學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今天公告，技專校院招生委員會聯合會指出，經分發錄取240人，分發錄取率為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。