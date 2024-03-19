苗栗縣立興華高中繁星錄取8成 將與清大合作開實驗班

苗栗縣立興華高中今年繁星有46人上榜，其中國立大學比率超過三成，整體錄取率達到八成；苗栗縣政府為提升縣內教育品質，爭取與清華大學合作，114學年將在興華高中開設數理及語文實驗班，除多元選修課程，還規畫辦理大師講座、學生營隊以及大學先修課程等，讓校方與師生充滿期待。

興華高中校長胡文生表示，校內學生今年學測表現亮眼，普通科4科合計50級分以上有10人，其中文組6人、理組4人。學測達58級分的蘇楹翔錄取陽明交通大學電機工程學系，他高中3年都未補習，在學期間穩紮穩打，尤其對數學和物理特別有興趣，課餘時間喜歡打球、泡咖啡，未來希望成為一名工程師。

錄取清大電機系的呂季軒是國中部直升，高中3年也未補習，對物理、數學有興趣，課餘喜歡打球、彈吉他，期望未來能進台積電或Google等公司當工程師。另一名直升高中的黃宇杰常用課餘時間閱讀，熱中觀察社會現象，因此選政大經濟學系，盼成為經濟領域的專業人才。

洪佳暄直升進高中部後沒補習，她憑藉自身努力，以校排2%錄取成大統計系，她對數學有興趣，期望未來可以成為大數據統計相關的專業人員。謝欣恩高中三年也沒補習，求學期間對化學特別有興趣，錄取中央化材系，期望未來能進科技業當工程師。

胡文生說，興華高中附設國中部，提供六年一貫完整學習。近年來，開辦精修班及數理實驗班，學測成績逐年進步，錄取國立大學人數不斷成長，不僅吸引縣內竹南、頭份及其他鄉鎮學生就讀，近年來也有不少新竹縣市的學子來就學。為鼓勵學生入學，節省通勤時間，在縣府及家長會支持下，開辦學生專車，專車路線連年增設且班班客滿，預計今年加開竹北線，要充分展現優質高中辦學成果。