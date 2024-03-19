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繁星推薦台大缺額歷年最多 這科系無人錄取

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
113繁星推薦第一至第七類學群今天放榜，國立台灣大學總計26個缺額。圖／聯合報系資料照片
113繁星推薦第一至第七類學群今天放榜，國立台灣大學總計26個缺額。圖／聯合報系資料照片

升大學三大管道之一、113繁星推薦第一至第七類學群今天放榜，國立台灣大學總計26個缺額，校方坦言是歷年來「缺額最多」的一屆，校內10個學系出現缺額，包括管理學院三個系組、生農學院六個系組，以及理學院一個系組，其中缺額最多的科系為植物病理與微生物學系，4個名額沒有人錄取。

台大註冊組組長李宏森表示，今年缺額系組包括管理學院三個系組、生農學院六個系組，以及理學院一個系組。缺額最多的科系為植微系，提供4個名額、3人報名，最終無人錄取。主因該系檢定標準定得比較高，參採國、英、數Ａ、自然均要求頂標，加上報名人數較少，報名學生雖通過科系檢定，最終仍選擇了其他志願。

李宏森也指出，近年管理學院愈來愈重視數學能力，因此如會計系、工管系多選擇參採數學Ａ，但數學Ａ成績好的學生有更多選擇，因此報名人數不多而導致缺額。

李宏森表示，根據規定，台大一類組共23個系，考生可填12個；二類組18學系，考生可填9個；第三類組19個系，考生可填10個，因此考生於志願選填時非常有彈性，考生會優先錄取到前端志願，才導致部份學系缺額，但缺額都會流用至七月分發入學階段，名額不會浪費。

另外，李宏森也推測，今年可能是因為AI、資通訊領域大熱門，繁星推薦如電機系錄取級分數達四科59級分，比去年再高一級分；醫學系則今年、去年都維持在58級分，但學生校排名則從1%落至2%，再者，台大醫學系繁星推薦二階甄選和陽明交大醫學系衝堂，等於考生即早就要「選邊站」。

根據台大統計，今年繁星推薦總計不含外加總計406個名額、錄取380人，報名達2788人次。

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