大學繁星推薦錄取率64.19% 缺額數1713個頂大也沒招滿

113學年度升大學繁星推薦管道今天公告第一類至第七類學群錄取結果，錄取率64.19%，比112學年度略增1.48%，而缺額總計1713個，則較去年增加383個。大學甄選會統計，今年包括台大、陽明交大、清大等校都有缺額，其中台大的缺額為26個，今年繁星推薦缺額數最多的學校則為真理大學，達171個。

大學甄選入學委員會指出，今年有65所大學1754個學系參加繁星招生，共提供1萬5972個招生名額，以及2014個原住民外加名額。第一類至第七類學群共計錄取362所高中所推薦的1萬4027名一般生，錄取率為 64.19%，較去年增加1.48%，也比111學年度61.81%來得高。

根據甄選委員會資料，第一類至第七類學群招生名額報名人數為2萬1851人，較去年減少1160人；錄取結果顯示，錄取人數則較去年減少 404人，參與招生校系中，1個校系增額錄取，增額錄取1名學生。

受到少子女化影響，近年大學各升學管道多有缺額。甄選會也統計113繁星推薦第一類至第七類學群共有1713個招生缺額，較去年再增加383個，招生缺額以及考生後續放棄入學資格後的缺額，將回流至分發入學管道招生。

又甄選會統計也指出，今年度繁星推薦數間頂尖大學仍有缺額，其中台大總計26個缺額、陽明交大10個、清華大學15個、成功大學則有35個。另外，部分私立大學缺額仍破百，今年缺額最多的學校為真理大學171個缺額，其次為文化大學163個，以及中華大學118個。

另外，今天第八類學群醫學、牙醫系也公布第一階段篩選結果，今年共計654人報名，較去年略少，經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選招生名額人數計有327人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則有64人。

甄選委員會指出，今天上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼查詢分發比序結果，錄取生由各大學寄發錄取通知；考生若對錄取結果有疑義，可於20日中午12時前以網路申請複查。但也特別提醒，第一類至第七類學群錄取生，無論放棄與否均一律不得報名今年度申請入學，以及參加科技校院日間部四年制申請入學聯合招生第一階段篩選。