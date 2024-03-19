考生注意！繁星推薦第1到第7類學群放榜 查榜看這裡

113學年大學繁星推薦管道共65校參與、提供1萬5972個招生名額。大學甄選入學委員會今天上午9點公告第一至第7類學群錄取名單，以及第8學群第一階段篩選結果，考生可至甄選會網站（https://www.cac.edu.tw/）查詢。

甄選會指出，113學年繁星推薦招生共計65校、1754個學系組參與招生，提供1萬5972個名額，較去年1萬5989個略為減少17個；繁星推薦分為8類學群，其中第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第一階段篩選後，還須參加第二階段指定項目甄試。

甄選會今天上午9點，公告113學年繁星推薦第1至第7類學群錄取名單，考生可上甄選會網站查詢；又繁星推薦共分為8類學群，其中第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生今天得知通過第一階段篩選後，還須於今年5月18日到6月4日期間參加第二階段甄試，各大學將於6月5日前公告錄取名單，並上傳結果至甄選會，甄選會將於6月7日公告最終錄取名單。

另外，於第1到第7類學群錄取學生取得校系入學資格，無論是否放棄，一律不能報名大學「申請入學」管道及「科技校院日間部4年制申請入學聯合招生」第一階段篩選。