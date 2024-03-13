大學藥學系分4、5與6年制！課程差在哪、如何選校系？業內人士親揭密

近年國內藥師的出路愈來愈多元，讓大學藥學系熱門度竄升，更是許多高中生新瞄準的首要志願。不過，目前國內各大學藥學系制度竟然分三種，有念4年，5年和6年，到底差異在哪？學生該如何選擇？《遠見》親訪藥學系系主任以及現任藥師，完整揭密不同年制，跟你選擇的出路有關！

上週，台大剛剛落幕的杜鵑花節熱鬧非凡，許多高中學生和家長參加，希望了解各科系的學習內容與畢業出路。升學網站大學問公布的「2024年高中生心中熱門校系」榜單中，多間藥學系榜上有名，其中嘉南藥理大學藥學系甚至排名高達第四位，可見藥學系的高熱門度。

現行藥學教育制度，四、五、六年制並存

不過，目前台灣各大學的藥學教育制度皆不相同，四、五、六年制皆有。例如，歷史悠久的臺北醫學大學藥學系，就以四年制的「藥學組」和六年制的「臨床藥學組」。而南部知名的高雄醫學大學藥學系則全面採五年制。四年及五年制授予藥學士（B.S.）；六年制授予臨床藥學士（Pharm.D.）。

究竟，為何藥學系會有不同修業年限？四、五、六年的課程又差別在哪？

跟上美國藥學教育改革，六年培養專科藥師

十多年前，國內由台大藥學系帶頭，推動臨床藥學六年制，於2009年六年制正式招生。

北醫藥學系系主任陳香吟觀察，這個改革是國際趨勢，隨著藥學專業應用增廣，且藥物知識更迭迅速，大學四年的專業知識養成已不夠，需要增加進階學門和臨床實習時數。

目前北醫大採四年和六年制並存，四年制稱為「藥學組」，並加設四年制英文組；六年制則是「臨床藥學組」。陳香吟進一步說明，一二年級，兩組學生皆修習生物醫學基礎課程，到大三、大四，則會出現藥學科學的專業知識。

而臨床藥學組會增加以「病人」為中心的相關課程，例如臨床照護、長期照護等內容。另外，臨床藥學組也會多出一年的醫院實習時間，增加藥學生對臨床工作的熟悉度。

目前北醫大採四年和六年制並存，四年制稱為「藥學組」，六年制則是「臨床藥學組」。圖／北醫大提供

高醫大則採五年制，設立四個模組，分別是：工業藥學、創新醫藥、經營管理和臨床藥學四組。學生在大三選組後，就依照模組的核心專業選課，進修不同領域的藥事能力。

國內各校藥學系年制比較

資料整理：遠見記者李加祈

臨床藥師角色多元，主動參與病人照護

而臨床藥學的制度設立，和醫院臨床藥師的角色轉變有關。以前，病人都認為，藥師只待在藥物調劑台後面，配藥、給藥，不會和病人接觸互動。

但現況完全相反。藥師們會主動出擊，在門診、病房等處，加入病人照護團隊，提供用藥建議。

像是各醫院的領藥處旁邊，都設有「用藥諮詢櫃檯」，讓慢性病患者或多重用藥的病人，能拿著厚厚一疊藥袋，前往藥物諮詢櫃檯，了解自身用藥狀況。

「臨床藥師真的是醫院很重要的角色，」高雄長庚醫院總藥師許茜甯回顧自己的臨床照護經驗，有感而發。許茜甯曾在藥物諮詢櫃檯，發現病人服藥過量，救了他一命。

在藥物諮詢櫃檯前，一對夫妻來找藥師，老先生因曾經中風，手柱拐杖，老太太拿著藥袋，詢問許茜甯用藥頻率。

這位老先生長期服用抗凝血劑，但他妻子平時會主動給他增加藥量，直到最近，該名病人莫名出現胃出血，所以再度來醫院報到。腸胃科醫師診療後，並未發現胃出血是服用過量的抗凝血劑所致，反而是許茜甯從跨科別用藥紀錄裡查出原因，趕緊致電主治醫師，調整治療方式。

雖然目前台灣尚未立法明定藥師與臨床藥師的差別，不過，許茜甯相信，臨床藥師在醫院的照護重要度會逐漸被看見，藥師專業將在醫院有更多發揮。

臨床藥師在醫院的照護重要度會逐漸被看見，藥師專業將在醫院有更多發揮。本報資料照／記者黃仲裕攝影

不同學制，如何選？專家建議：看未來是否要當臨床藥師

不過，許茜甯同時強調，除了藥師之外，藥學專業能應用的範圍場域很多。藥學生畢業能到藥廠擔任品管、新藥研發、法規取證等職務，而公部門像食藥署等，也需要藥師人才，甚至，連保險公司都正招募藥學專業人士，來制定醫療保險的相關條約規範。

因此，個人的職涯規劃，會直接影響現在的選校選系考量。

藥學系要選四年、五年，還是六年制？陳香吟建議，要看你對臨床工作有無興趣。若希望成為臨床藥師，在第一線照顧病人，那就選擇臨床藥學組，若對新藥研發或學術研究有興趣，則建議選擇四年制，畢業後，進入藥學研究所鑽研藥物專業，往學術殿堂邁進。

（本文出自2024.03.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）