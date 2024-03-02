大學博覽會登場 私校祭360萬獎學金、大一免學費搶才

2024大學博覽會今、明兩天於台北和高雄兩地登場，日前大考中心已公告學測成績，配合3月起考招季開跑，今年私立大專校院多推出豐厚獎學金搶學生，亞洲大學推出最高4年領取360萬獎學金方案；佛光大學則搭配行政院學雜費一年補助3.5萬政策，加碼推出大一免學費。

香港城市大學近年積極向台灣招生，校方表示，今年台灣學生具備高中文憑，包含英文應屆學測4科成績，英文達頂標或托福IBT達到79分，即可於網站上申請入學。今年獎學金制度分為全額獎學金和學費全免、學費半免獎學金，全額獎學金為每年20萬元港幣，包含全年學費和住宿生活費；學費全免獎學金則為每年16萬元港幣，半免則為每年8萬元港幣，審核入學時會同時評核申請資格。

除了海外大學積極招生外，本土大學也投入搶才，亞洲大學推出最高360萬獎學金方案，只要學生以第一志願錄取，且報考至少4科學測科目，又符合學系所參採學測科目及英文標準即可領取，學校將平均於4年、8個學期發放。

另配合行政院補助私立大專校院生學雜費一年3.5萬政策，佛光大學校長何卓飛表示，佛大過去即比照國立大學標準收費，今年搭配政府補助，再加碼大一免學雜費方案，大二至大四則再由學校補助每年3.5萬，盡可能減輕學生經濟負擔，可專心於學業。

文化大學校長王子奇也指出，針對113學年度繁星推薦、申請入學學士班新生，學測國文、英文，以及數學AB擇一、自然和社會擇一，共計4科達均標以上，第一年可享有免學雜費。大二起，若成績保持班上前20%則能續享免學雜費措施，成績優異者，4年都有優待。

私校醫學龍頭台北醫學大學也推出招生措施和公立大學搶人，申請入學學生屆時若正取台大、陽明交大或成大醫學系，但只要選擇北醫大，即可享受學雜費全免優惠。