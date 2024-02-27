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學測亮眼 南投中興高中錄取國立大學標準超過7成

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國立中興高中學測成績亮眼，超過7成學生達國立大學錄取標準。圖／中興高中提供
國立中興高中學測成績亮眼，超過7成學生達國立大學錄取標準。圖／中興高中提供

學測成績今公布，南投縣國立中興高中4科達50級分人數13名，預估達錄取頂尖大學標準，其餘校排1%學生成績都已達各頂大錄取標準，皆可透過繁星管道錄取台、清、交、成、政等頂大，國立大學錄取標準學生超過7成，且各單科皆有滿級分，共有16名學生達成，對大學申請篩選非常有利。

中興高中校長陳漢銘說，學測有369人應考，成績達總分均標以上學生近8成，整體來看，各科均衡發展，成績也穩定進步。學測成績公告不是結束，後續更要善用自身優勢，透過學校協助評估，抓準落點選填理想大學志願。

下周繁星選填，學校也展開輔導，讓學生先評估自身競爭優勢，善用資源去依自身興趣及產業發展趨勢，為升學及未來適性選擇，正式選填時才不會慌了手腳。

這次學測表現最亮眼的李紘宇採自然組標準達55級分且數學A滿級分冠全校，搭配繁星排名，已達醫牙學系標準，如果改採計社會科會達56級分，屬於全能型。他很感謝導師陳靜敏幫助大家穩定心情，數學老師洪仕諭經常傳授解題技巧，所以對於數A拿滿級分很有幫助。

草屯國中畢業的陳宣融曾獲得學科能力競賽數學佳作，這次自然科也拿滿級分，自行評估透過繁星錄取交大電機十拿九穩。

學生劉于榛來自中寮國中，平常完全不補習，最擅長透過筆記整理方式提升學習效率，也重視平均各科的閱讀時間，不論是在校表現或學測成績都很亮眼，在校期間並經常獲得獎學金，為青澀芷蘭協會於中興高中長期支持培育的未來領導世代之一，預估可錄取中字輩以上國立大學。

學生陳雅億為卑南族，不論在校表現或學測成績都很亮眼，平時利用晚自習加強功課，在導師黃松富老師的指導下，自感英文進步最多，預計將選台灣師大，未來從事心理諮商相關領域。

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