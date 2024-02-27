學測五標公布 數學考科滿級分最少

國文、英文、社會、自然考科頂標皆為13級分；數A、數B頂標卻是12級分！大考中心27日公布學測資料統計，數A、數B拿到滿級分的考生最少，皆不到2千人。大考中心副主任岳修平表示，數學向來是比較挑戰的考科，但近年數學考科的五標分配趨於平穩，符合大考中心的期待。

數學考科成挑戰

修岳平表示，113年度學科能力測驗報名人數為120172人，較去年增加1621人，其中同時選考6科考科的考生最多，占40.7%；選考五科的考生則約占26.9%，又以選考「國英數A數B社」的人數為大宗、選考「國英數A數B自」者居次。

根據大考中心資料指出，國文、英文、數A、數B、社會、自然的滿級分人數分別為2970、3677、1333、1278、2277、2631。修岳平表示，數學向來就是考生比較挑戰的考科，所以拿到高級分的學生向來比較少，但近年來級分分配相對平穩，符合大考中心的期待。

她指出，英文與自然考科頂標同為13級分，其他四標分數分布相對接近；數學A、B頂標與底標相同，為12與3級分；國語與社會考科則比較接近，頂標、前標各為13、12級分。

高職報考沒增加

本次學測有14412名非應屆考生，占12.0%，是否因為技高學生報考人數逐漸增加？大考中心主任張新仁表示，本次學測報名人數增加的部分，主要是「補習班報名」與「個人報名」，技高考生僅增加個位數，認為並沒有出現技高生報名增加的趨勢。

學測高雄三考區左營高中提早一分鐘結束鈴響，有考生事後痛批權益遭到受益。張新仁表示，高雄三考區共有35間試場、1136位學生到考，會依各試場受影響時間長短，計算考生的補償分數，共1065名學生補償加分，但因為補償加分，使級分向上異動一級分的考生，僅56名。







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