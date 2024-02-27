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于弘一6科90滿級分想當中醫師 「訂正錯題」成拿高分關鍵

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中明德高中學生于弘一(左二)沒有補習，學測6科90級分，成為「滿分王」。明德高中徐崇員(右二)則5科75級分。圖／明德高中提供
台中明德高中學生于弘一(左二)沒有補習，學測6科90級分，成為「滿分王」。明德高中徐崇員(右二)則5科75級分。圖／明德高中提供

大學學測今天成績公布，台中市明德高中學生于弘一沒有補習，每天維持正常作息，自律性高，大考前反覆看講義、刷題，並訂正錯誤題目，反覆練習搞懂觀念，最後拿到國、英、數A、自、社、數B，6科皆滿級分，共90級分成為「滿分王」。

于弘一每天維持正常作息，早上6點起床，晚間10點半就寢。他說，拿到新教材會將課本全部翻過一遍，知道有那些比較看不懂，上課就會加強並認真聽講，考前反覆看講義、刷題，尤其訂正錯誤的題目是關鍵，他經常花1、2個小時鑽研一題錯誤的數學題，把所有解法都找出來，考試中忘了一種解法，還可以嘗試另外一種，把觀念搞懂。

于弘一國小時學過小提琴，他說，只要拉琴就覺得心情很好，成為他讀書時紓解壓力的方法。

不過，于弘一考數A時出現小插曲，因為手流很多手汗，筆一不小心飛了出去，他趕緊穩定情緒，趕快換一支筆繼續作答，還好沒影響考試成績。對生物有興趣的于弘一，志願將填陽明交大中醫系，未來想當一名中醫師，幫助病患。

明德高中徐崇員則是國、英、數A、自、數B，5科皆滿15分，共75級分。徐崇員分享，他大考前以平常心準備，考前才減少一點休閒活動，增加看書及做題時間，想上台大電機工程系。

明德高中陳妍璇沒有補習，學測國、英、數A、自，共60級分，她原本想走資訊相關科系，但實驗課中有解剖課，發現有興趣，且不會畏懼，決定上台大醫學系，當一名醫生。

另外，惠文高中學生余家堯，國、英、社3科都拿到頂標，英文從完全開不了口，到現在德語檢定拿到B2，跟德國人一樣流利。高中階段也去德國交換了一年，拿過獎學金到德國企業實習，目標明確，要以學測成績申請德國的大學，到德國念書。

學測 德國 數A

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