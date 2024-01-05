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拍板！113學測開放考場冷氣服務 今起查詢試場分配表

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心今天公告113學年學測試場分配表及考試地點，考生即日起可上網查詢。圖／聯合報系資料照片
大考中心今天公告113學年學測試場分配表及考試地點，考生即日起可上網查詢。圖／聯合報系資料照片

大考中心今天公告113學年學測試場分配表及考試地點，12萬0195名考生編配於34個考區，91個分區，3480個試場中應考。考生即日起可至大考中心網站查詢應試號碼、考試地點等。此外，因應天氣狀況，大考中心也表示，若考分區所在地區預報溫度達28度，即提供冷氣服務。

大考中心表示，學測於今年1月20日至22日舉行，於今天試場分配表及考試地點公布，刊登於大考中心網站「學科能力測驗專區」考試訊息，供考生查覽。

大考中心指出，考生務必即日起到網站學科能力測驗「試務專區」上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點等資訊。如考生於查詢過程有任何問題，可於上午9點至下午5點（例假日除外）致電大考中心詢問。

另外，去年底約10多名來中南部地區高中生於高雄召開記者會，呼籲天氣冷熱不可測，以去年為例，學測時南部高溫上看30度，要求大考中心於113學年學測前，制定符合各地區需求的冷氣開放規定，讓試務人員彈性調整。

大考中心也回應，歷年學測均在冬季舉行，不開放冷氣，但去年學測期間部分考區出現高溫，考量各地區溫度變化不同，規劃將依據中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報資訊，若各考分區所在地於考試當日上午或下午預報溫度達28度或以上，將可開放冷氣服務。

但大考中心也指出，試場冷氣溫度以設定攝氏26至28度為原則，若考生評估於溫度達28度以上而試場開放冷氣的情形下，因身心因素不便於冷氣環境應試，可於15日起，向大考中心申請於「無冷氣試場」應試。

大考中心也表示，學測於19日下午2至4時開放考生查看試場，也提醒，考試當日務必攜帶應試有效證件。應試有效證件包括身份證、有照片的健保卡、駕照等，學生證無論有無照片，均非應試有效證件。

冷氣 學測

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