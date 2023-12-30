師大停招工教系 技職師資恐斷代

台師大日前宣布擬於一一四學年停招工業教育系，但教育界不滿，憂折損技術型高中師資培育。台師大師資培育學院長林子斌表示，產業待遇佳，工業類系所學生因此不願投入師培，現況是「不患寡而患不均」，呼籲政府提高公費技職師培生比例、給予工作保障，吸引學生擔任技職教師。

教育部回應，工教系一案涉及國家技職人才培育，會嚴謹審酌評估影響，也正研議擴大辦理技高專業群科師資培育，規畫、調整相關公費制度。

台師大科技與工程學院長鄭慶民表示，現已非師範教育法的公費生年代，要求一個系以培育技高師資為主要目標不太實際，學生沒有教職保障，自然擔心畢業後出路。

鄭慶民也提到，近年景氣佳，工業類系所學生畢業後進入業界待遇都比教師好，以工教系為例，八成學生最終到業界，很多技高也因少子化不願意聘正式教師，不知哪一天會不會招不到學生。未來技職師資培育方式、質量，還要請教育部多思量。

但鄭慶民也強調，台師大培育技職教師的責任不變，過去工教系肩負技高動力機械群、電機電子群師資培育責任，未來將由電機工程系、車能學程等承擔。

林子斌也指出，師資儲備量整體而言充足，但現況是「不患寡而患不均」，應看重現場人力需求、分析技高類科師資狀況，釐清哪些類科缺人需列為人才培育重點。他也以此呼籲，政府提高公費技職師培生比例、給予工作保障，吸引優秀學生擔任技職教師。