升大學英聽「短文聽解」最易答錯 簡短對話得分率逾7成

大考中心今天公告113學年第一次英聽測驗成績並舉行說明記者會，英聽題型113學年維持圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解5種。根據大考中心統計各題型得分率，以簡短對話得分率75.29%為最高，短文聽解得分率最低僅60.81%。

大考中心副主任岳修平表示，整體而言，本次考試所有考生在簡短對話得分率約7成5，圖片聽解得分率約7成，長篇聽解得分率約6成3，對答得分率6成1，而短文聽解則是近6成1。

岳修平也說，在成績拿下等級A的考生對答得分率約8成7，其他4項得分率均達9成，其中以簡短對話約9成7最高；對得B等級考生來說，簡短對話得分率約8成7，圖片聽解、長篇聽解、短文聽解得分率則在7成以上。

至於拿下C等級考生，岳修平也說，簡短對話得分率約6成，圖片聽解約5成6、對答約4成5，短文聽解和長篇聽解則約在4成；至於拿下F等級的考生，則是5項得分率均未過3成。

岳修平分析，拿下等級A的學生各題型表現上均優於其他等級，整體而言，簡短對話題型考生整體表現相對較好，但對答、短文聽解普遍均弱，即便是拿下A級的學生，對答1項得分率也未過9成，評估是訊息較廣，且播放後必須即刻接收、理解並作答，加上考試易緊張，因此於該題型上較不易發揮。

高中英聽測驗成績可作為升大學繁星推薦、申請入學及分發入學等管道招生檢定項目，大考中心副主任黃璀娟表示，各招生管道參採英聽成績狀況已分別由甄選會、考分會公告。而本報記者經查，113繁星推薦檢定科目採計英聽校系數僅44個，申請入學更少僅34個，大多數為外語相關科系。

岳修平也指出，參採英聽的校系確實不多，但部分學系仍會將英聽成績作為入學後大一免修英文的條件。而部分科系即便未參採，考生也能將英聽成績放入備審資料中呈現，此外，高中教師也希望持續辦理應聽測驗，作為高中英文科聽說讀寫的檢驗。

大考中心主任張新仁則表示，113英聽第二次考試將於今年12月16日辦理，學生兩次英聽成績可擇優使用，鼓勵學生根據第一次考試各題型表現精進自己，教師也能以此提醒、加強學生對應題型應答。

另外，大考中心也統計，113英聽第一次測驗經考區提報試場違規共598件，較上學年度減少216件，其中仍以未攜帶應試有效證件正本為違規案件最大宗，共512件。