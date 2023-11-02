台成清交減招 多砍熱門科系名額

國內大專校院步入一一三學年招生，根據教育部統計，台大學士班提供三五一○個名額，較去年減少，另外包括成大、清大、陽明交大等校，整體招生名額亦減，其中名額減少者，多是資工、電機等熱門學系。

根據教育部一一三學年日間學士班新生招生名額分配，台大含外加名額，總計提供三五一○個名額，成大二七七一個、清大二千個、陽明交大一七七七個，四校名額均比去年略少。

據了解，頂大之所以減招，主要是為了呼應私校需求，盼國立大學不要再擴增名額壓縮私校生存空間。為此，教育部調整一一三學年的招生策略，國立大學學士班資通訊外加名額從最多外加百分之十，減為百分之五；再者，部分頂大欲創辦新學系，也著手寄存總量名額。

有國立大學高層表示，對減招一事喜聞樂見，畢竟部分科系生師比差，壓得教師喘不過氣，減招近年一直都是學校期望，只是學生和家長大多不願意。

台大表示，一一三學年提供的名額，較一一二學年略減少約卅個名額，其中包括十五個學系寄存名額，以及比照政策，資通訊領域科系僅外加百分之五，因此光是外加名額就減少十四個。

台大表示，大學總量核定名額，教育部近年幾乎不予增加，若學校欲增設科系所，須從總量名額中自行調控。考量未來欲增加系所，因此一一三學年，先請一科系寄存少招十五個名額，若趕不上未來期程，會再將名額取回讓科系招生。

陽明交大副校長陳永富則說，不少學校都在反映，少子化下已招不滿，在生源有限下，國立大學外加名額不應再持續擴張，因此配合教育部政策，國立大學資通訊外加名額被收回去一半，另外一一三學年，電機工程系招生名額減，主要是挪移給新設立的半導體工程學系。

成大教務長沈聖智也說，減招主要是受整體外加名額減少所致，資工、資安等相關科系名額都較去年少；校方也有高層建議，應有教育管道鼓勵學生投身能源、船舶機電等基礎工程，否則教育政策使然學生都往半導體領域擠，對產業整體發展不見得好。