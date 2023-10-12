距學測倒數近百日 名師提供國文準備策略 放輕鬆最重要

2024年學測將在1月20至22日舉行，學生都加緊準備，其中國文科因分科測驗不考，申請入學沒上理想校系而要拚分科，學測考好國文格外重要，南一中林皇德及南女中張佩娟兩位國文名師提供學測前準備策略，但最重要的是放輕鬆，不要被外界影響，做自己該做的事。

張佩娟提醒考生，要再次複習15篇古文，而且務必精熟。形、音、義、相關成語及段落要旨一定要熟悉，其中〈畫菊自序〉、〈鹿港乘桴記〉是108課綱新選文，也要特別留意。另，〈大同與小康〉、韓非子、孟子容易忘記，也要好好複習。

林皇德也強調，15篇核心古文的重要形音義、詞語成語、文法是基本考題，務必掌握；此外由核心古文的概念向外延伸，跨領域的結合，或與當代生活連結，也是近年常見考題，都要準備。

張佩娟認為，必須掌握基本的國學常識，複習自己還不熟悉的地方，例如明代散文特色，包含復古派的前後七子、唐宋派與歸有光、晚明公安派或是應用文的書信、題辭、對聯，如提到「五世其昌」，要知道是用於婚禮；使用「青覽、如晤」，是長輩對晚輩的提稱語等。她說，雖然國學常識題近年來考得不多，但也不要全部放手不讀，因為鞏固基本知識，對閱讀理解也會有間接幫助。

練習做模擬試題示眾要準備工作，可找一些題本自我挑戰，但不必被分數影響，做完後釐清考點及錯誤原因何在即可。作答時，要精讀題目，運用適當的閱讀策略解題（像是檢索訊息、統整解釋、比較分析、省思評鑑等）；之前練習過的試題，也可快速瀏覽錯誤處，加深複習印象。另外，不論是國綜或國寫，都須妥善分配作答時間，完成作答且「辭要達意」，才能立於不敗之地。

國寫部分，張佩娟認為，知性題若有圖表，確認有無「數據」（明確的百分比或數字），若有，也許就是回答問題有利的論據，須善加運用。如108學測減糖宣導那一題，對象優先選擇國中男生，因為占了「95％」，很多考生只有寫「國中男生居冠」，就少了力道。她說，即使只是文字敘述，題幹也蘊含了可用的作答訊息，審題不可不慎。建議上網看看大考中心公告的歷年佳作，多記一些例子，多一點寫作素材。建議考國寫時，就帶著平時隨手記錄的「金句小本」去應考，考前快速翻閱，「有時會有博學強記的效果」。

林皇德提醒應留心文章的理解、比較、分析、統整，他說，過往的閱讀題強調文意理解，但素養導向命題更著重訊息的處理與運用。因此，除了理解文意之外，還要能夠將概念演繹推論，比較不同文章間的異同，統整歸納多項材料的文意，或是分析文章的內容與寫作手法。

兩位名師也都請考生要放輕鬆，不要被外界影響，做自己該做的事，複習、吃飯、起來動一動、複習、盥洗、睡覺，不要亂了陣腳，穩穩地，做完學測這件事，就好。