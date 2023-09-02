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商管兩樣情？考照、就業佳 一類組學生更愛這學群

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
補教業則觀察，管理群科系對無社會經驗的大一新鮮人而言並非有利，學生更青睞可直接聯想到相關職業、證照的科系。本報資料照片
補教業則觀察，管理群科系對無社會經驗的大一新鮮人而言並非有利，學生更青睞可直接聯想到相關職業、證照的科系。本報資料照片

112分發入學日前放榜，考分會統計18學群中管理群缺額比率最高，出乎各界意料。教育團體認為，私立學校本就難和國立競爭，於數學科參採、加權上應多加斟酌，否則只會將學生篩掉；補教業則觀察，管理群科系對無社會經驗的大一新鮮人而言並非有利，學生更青睞可直接聯想到相關職業、證照的科系。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，近年觀察到，不少學長姐會和高中生分享，除非家中已在經營企業、能夠接觸管理經營面，否則管理群相關科系對沒有職場經驗的大一新鮮人並不友善。

藍天予表示，學生也多認為管理群科系較偏向在職人士進修領域，反而更青睞能直接聯想到職業的科系，如銀行行員、會計師、甚至販賣金融商品，可直接對應的科系則如會計、財金等。

藍天予也說，若一類組學生無明確的志向，也多會建議以有執照為考量起點，如選擇財金、會計、經濟等科系，職業不會較難奪定，且至少執照在手，求職相對其他科系會較為平順。

然而綜觀今年私立大學管理群相關科系採計和加權，不少優久聯盟私立大學管理群科系仍參採學測數B，非都會區私立大學更側重招生考量，大多數則已不參採數學，多只參採學測英文或分科測驗公民。

全中教理事長高孟琳表示，對學生而言，財經學群科系還是優先於管理學群，且今年缺額絕大多數都在私立學校，少子化下私校沒有太多招生優勢，管理學群科系篩選門檻上若比照前端學校多少有些不切實際，私校確實應適度參採數B，否則恐會篩掉更多學生。

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