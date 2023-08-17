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21歲AV女優考上台大 校方：歡迎有志學生就讀、盼遵守敦品勵學校訓

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
一名本土成人影視女演員則於社群平台上分享，21歲考台大人類學系。示意圖。本報資料照片
一名本土成人影視女演員則於社群平台上分享，21歲考台大人類學系。示意圖。本報資料照片

112分發入學日前放榜，一名本土成人影視女演員則於社群平台上分享，21歲考上國立台灣大學人類學系。台大則表示，歡迎有志學生報考就讀，錄取或註冊事宜依相關法令辦理。個別考生是否考上台大或是否註冊入學，屬於學生個資與隱私無法回覆，希望學生皆能遵循敦品勵學校訓，並遵守相關法律及校規。

AV女優魏喬安日前參加112學年分發入學，前天放榜，魏喬安近日於社群平台上公告順利考上台大人類學系。她也自嘲，還好是先當AV女優才考大學，如此會是「考上台大的AV女優」，而非「當AV女優的台大生」。

近年成人影視發達加上自媒體興起，成為不少學生賺零用錢、賺快錢的管道，台大因此已有不少GV與AV先進。一名男子持有台大學士、碩士學位，並曾於台大擔任研究助理，但因曾在體育館拍攝成人影視，並於網站上募資拍攝，後遭散布猥褻物品罪起訴，亦曾有女學生於網站上自曝休學拍成人片心得。

台大並未針對學生私下行為回應，僅表示，希望學生皆能遵循敦品勵學校訓，並遵守相關法律及校規。

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