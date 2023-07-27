考生注意！ 112分科測驗成績、學測級分換算明同步公告

大考中心今天表示，分科測驗成績將於明日28日公布，並於同日寄發成績通知單。成績通知單上將包含分科測驗各科成績與考生報考學測考科以60級分制呈現，上午9時起，考生可至大考中心網站「112分科測驗試務專區」查詢成績。

大考中心表示，明天上午9時起考生即可至大考中心網站「112分科測驗試務專區」或以電話語音（02-23643677）查詢成績，查詢服務開放至年8月31日止。

為盡可能保持考生查詢成績順暢，明天上午8時30分至11時，大考中心首頁將以簡易型式呈現，屆時僅開放各項考試試務專區供成績查詢，如負載流量降低，即會提早回復首頁運作。

若考生於報名資料上有填寫手機號碼，大考中心也將主動發送簡訊通知考生成績，若為集體報名的考生，大考中心也會另外以電子郵件方式傳送成績予集體報名單位。

大考中心表示，明天將於網站公布本次考試各科級分人數百分比累計表及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準；另同步提供到考任一考科考生，在學測各考科60級分制下的級分人數百分比累計表。

大考中心也說，若考生對成績有疑慮，可於明日起至8月2日至大考中心網站「112分科測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統申請成績複查，並於期限內完成繳費，複查通知書則將於8月9日寄出。