快訊

看壞大陸經濟前景 馬雲重出江湖先喊「回歸淘寶」

MLB／大谷7局12K失1分問天吞敗 翔平3支0、天使遭完封

整隻腳跨出碗外！雲林「酷斯拉鱷魚拉麵」畫面超震撼 網友直呼：太恐怖

女大生嘆「讀交大好自卑」 同學常出國、開名車「輕鬆讀也能有好成績」

聯合新聞網／ 綜合報導
有就讀交大同學反應，自己來自窮人家庭，自己除了讀書以外，還因為家境狀況需要打工，和「常出國、愛療車」的同學格格不如，自曝「讀交大讓我好自卑」。圖／聯合報系資料照片
有就讀交大同學反應，自己來自窮人家庭，自己除了讀書以外，還因為家境狀況需要打工，和「常出國、愛療車」的同學格格不如，自曝「讀交大讓我好自卑」。圖／聯合報系資料照片

教育的目的可以促進階層流動，除了讓學生能夠擁有受教權以外，也能讓窮人有翻身的機會。可就有學生分享自身經歷，自己來自窮人家庭，而後考入讀國立交通大學資工系，自己除了讀書以外，因為家境需要打工，可是同學們「常出國、愛聊名車」，且輕鬆都能有前半段排名，自曝「讀交大讓我好自卑」。

有網友在Dcard以「讀交大讓我好自卑」為題發文，自己來自於窮人家庭，努力考上交大資工，但是除了讀書以外，還因家境狀況需要打工，可自己的同學卻常常出國、很愛聊名車，同學們輕鬆讀也能有前半段的排名，而自己犧牲休息娛樂，排名才能勉強拿到70%左右，讓他深覺「讀交大讓我好自卑」。

網友看完後也勉勵原PO，有人表示，自己在墳場長大，後來完成大學學業後進入全球知名企業工作，雖然讀書期間有自卑感，但始終勉勵自己可以把書唸好，期待可以翻轉人生，並鼓勵原PO，「能夠進交大資工，都絕對不是泛泛之輩，妳一定要相信自己，不要覺得學習成效不如人，而產生氣餒；可能的話，用一種欣賞的角度來看待那些成績優秀的人，甚至可向他們請教自己不瞭解的點。試著將挫折當成是另一階段的成長動力，也算是豐富了自己生命」。

網友也紛紛勉勵原PO，「等你畢業一年賺200、300萬就可以翻轉人生了」、「的確家裡條件不好的話，會讀得比較辛苦，但這是妳能改變自己命運的機會，好好加油」、「你能走到這一步已經非常不容易了，加油哦，會越來越好的，以你的學歷找個家教應該會比打工輕鬆一些吧」、「過來人建議，這是一個階段，千萬要撐住繼續往上讀到研究所，以後的你會感謝現在的你」。

陽明交通大學 交大 資工 大學教育

延伸閱讀

學生難留？台大「這系」轉出率近40% 恰與成大出逃榜首同領域

畢業典禮被台下學生連環CALL！郭台銘一臉疑惑反應曝 本尊2度高EQ神回

網友發現圖書館有「1科系」狂讀書 直言：絕對不要讀這系

教師檢定遇到「雷包監考老師」 考場上聊天拍大腿、討論考題解法

相關新聞

女大生嘆「讀交大好自卑」 同學常出國、開名車「輕鬆讀也能有好成績」

教育的目的可以促進階層流動，除了讓學生能夠擁有受教權以外，也能讓窮人能夠有翻身的機會。可就有民眾反應，自己來自窮人家庭。而厚考入讀國立交通大學資工系，同學們輕鬆的都能有前半段排名，而自己除了讀書以外，還因為家境狀況需要打工，和「常出國、愛療車」的同學格格不如，自曝「「讀交大讓我好自卑」。

父罹癌星途巨變...人氣童星13年前發願從醫 他兌現動人承諾上陽交大醫學系

112年學測落幕，個人申請入學結果也於近日放榜。彰化市精誠中學粉絲專頁日前分享，小時候曾是人氣廣告童星的林均嶧，13年前因父親罹癌中斷星路，轉而立志要考上醫學系...

台南瀛海高中4人上醫學系 92人上國立大學

台南市私立瀛海中學今年大學繁星、個人申請入學成績亮眼，有4人上醫學系，上台大、清華、陽明交通、成大、政大、醫學系共計28...

南華大學分發率逾8成名列全台12 佛大運管學程首招生即滿招

佛光山南華大學今年個人申請入學招生亮眼，分發率破8成，名列全台私校前5名，不含醫事校系，擠進私校前3名；佛光大學管理學系...

彰中4人錄取醫科各有故事 棒球隊長許程安也上壘

彰化高中今年大學多元入學成績亮眼，到目前透過特殊選才、繁星、申請入學等途徑，錄取醫學系4人、中醫系2人、牙醫系1人，另錄...

退休士官長太忙 女兒苦讀考上醫學系謝教師

今年大學申請入學昨天放榜，台東大放異彩，東中、東女各有4名應屆畢業生考上醫學或牙醫系，私立育仁中學2名醫學系，合計10人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦