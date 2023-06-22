女大生嘆「讀交大好自卑」 同學常出國、開名車「輕鬆讀也能有好成績」

教育的目的可以促進階層流動，除了讓學生能夠擁有受教權以外，也能讓窮人有翻身的機會。可就有學生分享自身經歷，自己來自窮人家庭，而後考入讀國立交通大學資工系，自己除了讀書以外，因為家境需要打工，可是同學們「常出國、愛聊名車」，且輕鬆都能有前半段排名，自曝「讀交大讓我好自卑」。

有網友在Dcard以「讀交大讓我好自卑」為題發文，自己來自於窮人家庭，努力考上交大資工，但是除了讀書以外，還因家境狀況需要打工，可自己的同學卻常常出國、很愛聊名車，同學們輕鬆讀也能有前半段的排名，而自己犧牲休息娛樂，排名才能勉強拿到70%左右，讓他深覺「讀交大讓我好自卑」。

網友看完後也勉勵原PO，有人表示，自己在墳場長大，後來完成大學學業後進入全球知名企業工作，雖然讀書期間有自卑感，但始終勉勵自己可以把書唸好，期待可以翻轉人生，並鼓勵原PO，「能夠進交大資工，都絕對不是泛泛之輩，妳一定要相信自己，不要覺得學習成效不如人，而產生氣餒；可能的話，用一種欣賞的角度來看待那些成績優秀的人，甚至可向他們請教自己不瞭解的點。試著將挫折當成是另一階段的成長動力，也算是豐富了自己生命」。

網友也紛紛勉勵原PO，「等你畢業一年賺200、300萬就可以翻轉人生了」、「的確家裡條件不好的話，會讀得比較辛苦，但這是妳能改變自己命運的機會，好好加油」、「你能走到這一步已經非常不容易了，加油哦，會越來越好的，以你的學歷找個家教應該會比打工輕鬆一些吧」、「過來人建議，這是一個階段，千萬要撐住繼續往上讀到研究所，以後的你會感謝現在的你」。